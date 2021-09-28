***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2021 15:52
aması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965524
BIST
15:561.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,18
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
15:568,8835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0662
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8951
En Düşük
8,8095
15:5610,3852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0666
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
15:56494,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,00
|Açılış
|: 494,19
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler15:55
|YEOTK
|88,55
|26.118.751
|% 10,00
|
|ERSU
|4,62
|31.210.675
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.800.532
|% 9,99
|
|DAGHL
|13,32
|7.357.303
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.739.627
|% 9,98
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|23.869.548
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|11.860.370
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|BIOEN
|34,30
|122.589.725
|% -8,92
|
|THYAO
|13,80
|1.042.639.102
|% 2,00
|
|GARAN
|8,85
|796.901.739
|% -0,78
|
|TUPRS
|112,80
|650.218.864
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,34
|526.083.547
|% -0,85
|
|SISE
|8,01
|409.659.334
|% -1,84
|
|YKBNK
|2,34
|526.083.547
|% -0,85
|
|ODAS
|1,34
|152.440.261
|% 0,00
|
|GARAN
|8,85
|796.901.739
|% -0,78
|
|THYAO
|13,80
|1.042.639.102
|% 2,00
|
|AKYHO
|2,25
|120.087.915
|% 7,66
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8786
|8,8836
|% 0,75
|
|Euro
|10,3800
|10,3863
|% 0,66
|
|Sterlin
|12,0040
|12,0642
|% -0,31
|
|Frank
|9,5305
|9,5879
|% 0,47
|
|Riyal
|2,3635
|2,3753
|% 0,85
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-17,40
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-26,00
|
|Tam
|3.260
|3.342
|-24,89
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-12,04
|
|Çeyrek
|790
|808
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,22
|79,22
|0,50
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:08NUGYO
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 8.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 160, 994 adet işlem
-
16:06ARDYZ
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 43.76 lira fiyatla işlem gören hissede 972, 353 adet işlem
-
16:05KTSKR
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 976 adet işlem
-
16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 4 kaybederek (% -0.77 ) 1, 212
-
16:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ASUZU, DAGHL, RALYH, ORCAY, EDATA, YEOTK, INVEO, ERSU