***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 13:26
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062631
BIST
13:183.609
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -39,88
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.602
13:1818,2440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2458
En Düşük
18,2119
13:1818,5613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1126
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5613
En Düşük
18,4317
13:181.013,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,29
|Açılış
|: 1.013,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.013,71
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler13:16
|ROYAL
|6,93
|1.428.516
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|127.969.273
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|2.090.125
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|761.484
|% 9,99
|
|CMENT
|67,85
|2.244.342
|% 9,97
|
|ASUZU
|264,90
|45.053.662
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.520.199
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,97
|672.125
|% -9,73
|
|BJKAS
|6,35
|132.232.137
|% -9,54
|
|ZRGYO
|4,94
|107.488.315
|% -7,32
|
|AKBNK
|18,25
|8.066.347.330
|% 4,23
|
|YKBNK
|9,31
|7.016.545.584
|% -3,92
|
|THYAO
|75,80
|6.569.585.969
|% 1,13
|
|ISCTR
|11,83
|6.181.636.135
|% -5,74
|
|ASELS
|32,22
|4.085.615.909
|% -0,06
|
|YKBNK
|9,31
|7.016.545.584
|% -3,92
|
|EKGYO
|5,30
|3.042.543.822
|% -0,93
|
|ISCTR
|11,83
|6.181.636.135
|% -5,74
|
|AKBNK
|18,25
|8.066.347.330
|% 4,23
|
|KRDMD
|15,45
|3.267.989.646
|% 0,91
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2365
|18,2459
|% 0,17
|
|Euro
|18,5359
|18,5485
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,2950
|21,4018
|% 0,29
|
|Frank
|19,1283
|19,2435
|% 0,49
|
|Riyal
|4,8388
|4,8630
|% 0,05
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|2,91
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|2,12
|
|Cumhuriyet
|6.781
|6.883
|11,00
|
|Tam
|6.818
|6.865
|9,00
|
|Yarım
|3.322
|3.356
|6,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.678
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,82
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,84
|94,84
|0,84
|