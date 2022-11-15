***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 11:19
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079980
BIST
12:354.585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 14,72
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
12:3518,6128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
12:3519,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1406
|Açılış
|: 19,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4009
En Düşük
19,1707
12:351.062,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,10
|Açılış
|: 1.062,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SMRTG
|128,80
|34.829.323
|% 9,99
|
|KARSN
|12,24
|670.688.883
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|37.765.535
|% 9,95
|
|AKENR
|5,32
|34.576.005
|% 9,92
|
|BRLSM
|22,16
|147.743.989
|% 9,70
|
|MNDRS
|9,91
|162.767.029
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|580.421.755
|% -9,97
|
|SODSN
|27,98
|179.548
|% -6,73
|
|GZNMI
|50,00
|142.358.050
|% -5,30
|
|BNTAS
|6,33
|48.048.911
|% -4,95
|
|THYAO
|109,40
|5.782.544.629
|% -0,27
|
|ASELS
|41,56
|3.542.641.705
|% -0,34
|
|EREGL
|36,84
|3.096.563.615
|% -1,34
|
|ODAS
|11,62
|3.022.576.291
|% -2,27
|
|PETKM
|14,87
|2.729.296.696
|% -2,56
|
|ALBRK
|2,77
|722.050.238
|% 8,63
|
|ODAS
|11,62
|3.022.576.291
|% -2,27
|
|EKGYO
|5,54
|1.357.715.576
|% -2,12
|
|SKBNK
|2,27
|536.715.068
|% -1,73
|
|ISCTR
|9,24
|1.907.039.564
|% -0,22
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6058
|18,6128
|% 0,05
|
|Euro
|19,3550
|19,3611
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,9422
|22,0522
|% 0,63
|
|Frank
|19,6980
|19,8166
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9363
|4,9610
|% 0,03
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|2,87
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|2,09
|
|Cumhuriyet
|7.075
|7.182
|61,00
|
|Tam
|7.038
|7.155
|21,00
|
|Yarım
|3.418
|3.498
|10,00
|
|Çeyrek
|1.709
|1.748
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,15
|13,17
|0,02
|
|B. Petrol
|92,19
|92,19
|-0,95
|