***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2023 10:10
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153712
BIST
13:064.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 32,77
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
13:0619,9244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0347
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9330
En Düşük
19,8779
13:0621,4622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0832
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
13:061.257,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,17
|Açılış
|: 1.257,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.250,74
BIST En Aktif Hisseler13:06
|KLRHO
|27,72
|36.870.951
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.619.593
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|129.402.489
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|44.317.288
|% 9,85
|
|MTRKS
|34,04
|48.302.949
|% 9,38
|
|SAMAT
|21,12
|55.114.731
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|338.877
|% -9,96
|
|AVHOL
|25,78
|120.853.738
|% -7,20
|
|RODRG
|45,92
|59.714.419
|% -6,09
|
|DOKTA
|38,66
|16.654.614
|% -4,50
|
|THYAO
|135,50
|1.816.738.309
|% 2,03
|
|SASA
|49,54
|1.496.888.222
|% -2,19
|
|ISCTR
|10,39
|787.826.900
|% 1,76
|
|EUPWR
|79,40
|777.980.729
|% 2,65
|
|AKBNK
|14,36
|715.927.282
|% 2,94
|
|ISCTR
|10,39
|787.826.900
|% 1,76
|
|EKGYO
|6,26
|415.894.454
|% 1,46
|
|YKBNK
|8,90
|550.505.084
|% 2,18
|
|AKBNK
|14,36
|715.927.282
|% 2,94
|
|KLGYO
|2,08
|87.652.281
|% 7,22
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9203
|19,9244
|% 0,17
|
|Euro
|21,4346
|21,4622
|% 0,39
|
|Sterlin
|24,5824
|24,7057
|% 0,24
|
|Frank
|21,9022
|22,0341
|% 0,06
|
|Riyal
|5,2959
|5,3224
|% 0,15
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|4,21
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|4,51
|
|Cumhuriyet
|9.294
|9.434
|-130,00
|
|Tam
|9.245
|9.485
|-130,62
|
|Yarım
|4.535
|4.662
|-56,00
|
|Çeyrek
|2.274
|2.331
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,80
|14,82
|0,06
|
|B. Petrol
|77,33
|77,33
|-1,03
|