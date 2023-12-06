***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2023 12:28
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222670
BIST
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12:318.016
En Düşük
|Değişim
|: -0,52%
|| -41,55
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
8.014
En Yüksek
8.112
12:3128,9399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0580
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9451
En Düşük
28,8087
12:3131,2614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0469
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
12:311.882,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.882,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler12:29
|CMBTN
|1.958,00
|62.514.129
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.387,00
|294.640.438
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|120.314.326
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|85.514.301
|% 9,99
|
|MARKA
|37,90
|2.727.284
|% 9,98
|
|EUYO
|13,13
|13.150.366
|% -9,95
|
|IHLGM
|1,84
|48.693.579
|% -9,80
|
|DAPGM
|32,30
|360.560.812
|% -9,52
|
|LIDER
|148,90
|238.277.028
|% -9,10
|
|SAFKR
|31,84
|39.596.433
|% -6,90
|
|ISCTR
|23,02
|3.476.736.620
|% 2,77
|
|THYAO
|257,00
|2.438.518.085
|% -0,77
|
|AKBNK
|37,26
|2.409.224.657
|% 1,91
|
|YKBNK
|20,62
|2.181.833.220
|% 1,68
|
|BINHO
|356,00
|2.016.824.281
|% 2,52
|
|ISCTR
|23,02
|3.476.736.620
|% 2,77
|
|EKGYO
|7,47
|845.458.066
|% 1,22
|
|YKBNK
|20,62
|2.181.833.220
|% 1,68
|
|IHLAS
|1,22
|102.207.326
|% 0,00
|
|AKBNK
|37,26
|2.409.224.657
|% 1,91
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9384
|28,9447
|% 0,22
|
|Euro
|31,2523
|31,2666
|% 0,17
|
|Sterlin
|36,3664
|36,5488
|% 0,30
|
|Frank
|32,9481
|33,1466
|% 0,26
|
|Riyal
|7,6965
|7,7351
|% 0,26
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,11
|24,14
|% 0,66
|
|Platin
|901,18
|903,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,02
|947,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,15
|77,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,10
|2.023,37
|% 0,66
|