***BAKAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.12.2021 09:54
***BAKAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cem Bakioğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986516
BIST
17:091.866
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -31,07
|Açılış
|: 1.913
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897
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1.916
En Düşük
1.866
17:0911,8596
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 0,3098
|Açılış
|: 11,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5200
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11,9859
En Düşük
11,4819
17:0913,4260
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 0,3446
|Açılış
|: 13,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9700
|
13,5579
En Düşük
13,0195
17:09688,85
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 14,60
|Açılış
|: 688,85
|
|Önceki Kapanış
|: 674,25
|
698,78
En Düşük
669,01
BIST En Aktif Hisseler17:07
|RODRG
|19,36
|6.284.288
|% 10,00
|
|EDATA
|19,82
|15.303.789
|% 9,99
|
|YEOTK
|58,35
|124.127.016
|% 9,99
|
|PRKAB
|48,92
|9.678.920
|% 9,98
|
|VBTYZ
|22,34
|49.164.108
|% 9,94
|
|SEYKM
|13,73
|10.435.794
|% -9,97
|
|TUCLK
|14,68
|9.382.396
|% -7,85
|
|ROYAL
|3,31
|304.259
|% -7,54
|
|TRILC
|12,42
|194.900.778
|% -7,45
|
|BASCM
|9,81
|115.551
|% -7,19
|
|SISE
|13,64
|1.196.433.202
|% 0,66
|
|THYAO
|20,48
|947.856.793
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,23
|913.130.992
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,50
|658.140.024
|% -4,37
|
|KOZAL
|120,30
|584.242.955
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,23
|913.130.992
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,50
|658.140.024
|% -4,37
|
|ODAS
|1,34
|149.462.797
|% -1,47
|
|TSKB
|1,47
|109.874.830
|% -2,65
|
|THYAO
|20,48
|947.856.793
|% -1,44
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8334
|11,8593
|% 2,68
|
|Euro
|13,3948
|13,4325
|% 2,68
|
|Sterlin
|15,9214
|16,0012
|% 2,69
|
|Frank
|12,8911
|12,9687
|% 2,63
|
|Riyal
|3,1493
|3,1651
|% 2,52
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-1,50
|
|Altın Gr.
|692
|692
|17,41
|
|Cumhuriyet
|4.647
|4.717
|207,00
|
|Tam
|4.632
|4.753
|210,88
|
|Yarım
|2.239
|2.299
|102,01
|
|Çeyrek
|1.123
|1.150
|51,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,88
|8,89
|0,30
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|0,56
|