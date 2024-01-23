***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.01.2024AçıklamalarTahsisli Sermaye Artırımına ilişkin olarak 13.878.486,97 TL çıkarılmış sermayenin 17.01.2024 tarihli Sayı: 11002 , Sayfa : 58Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Tescil ve İlan işlemleri tamamlanmıştır.Tüm Yatırımcılara saygı ile duyurulurBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 16/01/2024 17/01/2024 11002http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242132BIST