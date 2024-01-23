***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
23.01.2024 10:07
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2024
Açıklamalar
Tahsisli Sermaye Artırımına ilişkin olarak 13.878.486,97 TL çıkarılmış sermayenin 17.01.2024 tarihli Sayı: 11002 , Sayfa : 58
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Tescil ve İlan işlemleri tamamlanmıştır.
Tüm Yatırımcılara saygı ile duyurulur
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 16/01/2024 17/01/2024 11002
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242132
BIST
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10:178.109
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 98,99
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
8.099
En Yüksek
8.117
10:1730,2752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0190
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,7668
En Düşük
30,1349
10:1733,0756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1114
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,4853
En Düşük
32,8609
10:171.979,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 14,22
|Açılış
|: 1.979,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler10:13
|AVTUR
|9,90
|7.431.252
|% 10,00
|
|METUR
|7,82
|10.090.949
|% 9,99
|
|YAYLA
|12,34
|14.670.085
|% 7,03
|
|EMKEL
|22,52
|51.670.951
|% 6,83
|
|TETMT
|4.455,00
|4.998.998
|% 6,58
|
|BAYRK
|25,66
|9.577.005
|% -9,96
|
|KSTUR
|1.565,00
|320.825
|% -6,85
|
|VKFYO
|33,92
|4.702.011
|% -3,69
|
|ERSU
|19,60
|2.794.327
|% -3,54
|
|GARFA
|125,40
|16.444.948
|% -3,46
|
|THYAO
|253,75
|799.091.718
|% 1,40
|
|YKBNK
|22,42
|578.378.159
|% 0,90
|
|AKBNK
|40,40
|567.209.526
|% 0,85
|
|ISCTR
|25,28
|402.968.139
|% 1,04
|
|EREGL
|42,80
|365.001.657
|% 1,81
|
|EKGYO
|9,42
|258.489.924
|% -0,53
|
|YKBNK
|22,42
|578.378.159
|% 0,90
|
|GSRAY
|6,74
|139.335.378
|% -1,46
|
|ZOREN
|4,44
|86.400.241
|% 0,23
|
|ISCTR
|25,28
|402.968.139
|% 1,04
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2712
|30,2751
|% 0,06
|
|Euro
|33,0452
|33,0549
|% 0,28
|
|Sterlin
|38,4671
|38,6600
|% 0,34
|
|Frank
|34,8288
|35,0386
|% 0,42
|
|Riyal
|8,0477
|8,0881
|% 0,06
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,31
|22,34
|% 0,66
|
|Platin
|908,42
|909,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|942,54
|947,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,10
|80,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,69
|2.029,99
|% 0,66
|