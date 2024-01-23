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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

23.01.2024 10:07
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2024
Açıklamalar

Tahsisli Sermaye Artırımına ilişkin olarak 13.878.486,97 TL çıkarılmış sermayenin 17.01.2024 tarihli Sayı: 11002 , Sayfa : 58
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Tescil ve İlan işlemleri tamamlanmıştır.
Tüm Yatırımcılara saygı ile duyurulur

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 16/01/2024 17/01/2024 11002



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242132


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