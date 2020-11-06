***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
06.11.2020 15:41
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.06.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
-
Değişikliğin Nedeni
Bağımsız Denetimden Geçmiş olması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
-
Açıklamalar
30.06.2020 Tarihli Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Raporlar bu gün 06.11.2020 tarihinde yeniden yayınlanacaktır.
Tüm yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886647
BIST
16:561.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,48
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
16:568,5730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,1570
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5730
En Düşük
8,4044
16:5610,1887
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,2244
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1911
En Düşük
9,9273
16:56539,58
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 12,03
|Açılış
|: 539,58
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
540,05
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler16:56
|MARKA
|4,62
|26.185.892
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|TKURU
|267,50
|5.111.057
|% 9,99
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|327.860.579
|% 9,97
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|KRDMD
|3,45
|1.450.039.653
|% 3,92
|
|GARAN
|6,97
|1.428.781.392
|% 0,14
|
|TSKB
|2,26
|902.196.424
|% 6,60
|
|SISE
|6,56
|654.484.143
|% -1,06
|
|FENER
|35,86
|552.074.318
|% 4,37
|
|KRDMD
|3,45
|1.450.039.653
|% 3,92
|
|TSKB
|2,26
|902.196.424
|% 6,60
|
|SKBNK
|1,86
|502.533.386
|% 2,20
|
|EKGYO
|1,80
|411.049.754
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,32
|526.454.150
|% 0,87
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5705
|8,5730
|% 1,87
|
|Euro
|10,1782
|10,1887
|% 2,25
|
|Sterlin
|11,2240
|11,2802
|% 1,77
|
|Frank
|9,4903
|9,5475
|% 2,41
|
|Riyal
|2,2772
|2,2886
|% 1,80
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|540
|540
|12,26
|
|Cumhuriyet
|3.563
|3.617
|91,00
|
|Tam
|3.553
|3.644
|98,17
|
|Yarım
|1.717
|1.763
|47,48
|
|Çeyrek
|861
|881
|23,74
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|0,20
|