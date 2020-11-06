***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi30.06.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDeğişikliğin NedeniBağımsız Denetimden Geçmiş olmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiAçıklamalar30.06.2020 Tarihli Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Raporlar bu gün 06.11.2020 tarihinde yeniden yayınlanacaktır.Tüm yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886647BIST