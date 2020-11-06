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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

06.11.2020 15:41
GÜNCEL HABERLER



***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.06.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
-
Değişikliğin Nedeni
Bağımsız Denetimden Geçmiş olması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
-
Açıklamalar

30.06.2020 Tarihli Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Raporlar bu gün 06.11.2020 tarihinde yeniden yayınlanacaktır.
Tüm yatırımcılara duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886647


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TKURU 267,50 5.111.057 % 9,99  
KSTUR 174,00 1.263.975 % 9,99  
MERKO 13,02 327.860.579 % 9,97  
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Sterlin 11,2240 11,2802 % 1,77  
Frank 9,4903 9,5475 % 2,41  
Riyal 2,2772 2,2886 % 1,80  
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16:56 Alış Satış %  
Altın Gr. 540 540 12,26  
Cumhuriyet 3.563 3.617 91,00  
Tam 3.553 3.644 98,17  
Yarım 1.717 1.763 47,48  
Çeyrek 861 881 23,74  
Gümüş Gr. 7,07 7,08 0,20  
Seans Raporu 16:56
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