***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 11.07.2023Genel Kurul Tarihi 16.08.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.08.2023Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya / İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2022 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,4 - 2022 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.8 - 2023 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,10 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Balatacılar-2022-GK Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Balatacılar-2022-GK İlan Davet Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Balatacılar-2022-GK Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2022 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 / AĞUSTOS / 2023 tarih Çarşamba günü saat: 14.00'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9 / 207 Esen Han, Çankaya - Konak / İZMİR adresinde gündem dâhilinde yapılacaktır.Ekler:1-Balatacılar-2022-GK Yönetim Kurulu Kararı2-Balatacılar-2022-GK İlan Davet Yazısı3-Balatacılar-2022-GK Vekaletnamehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170419BIST