***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2022 Yılına ilişkin 20.09.2023 tarihli İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 16.08.2023Genel Kurul Tarihi 20.09.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.09.2023Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han ÇankayaGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2022 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,4 - 2022 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.8 - 2023 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,10 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Balatacılar-2022-İkinci GK İlan Davet Yazısı.pdf - İlan MetniEK: 2 Balatacılar-2022- İkinci GK Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Balatacılar-2022-İkinci GK Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı tutanağı ile paylaşılmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Balatacılar-2022-İkinci GK Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Balatacılar-2022-İkinci GK Hazirun Cetveli 20.09.2023.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196509BIST