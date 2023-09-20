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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.09.2023 18:16
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2022 Yılına ilişkin 20.09.2023 tarihli İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 16.08.2023
Genel Kurul Tarihi 20.09.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.09.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2022 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
4 - 2022 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8 - 2023 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
10 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Balatacılar-2022-İkinci GK İlan Davet Yazısı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Balatacılar-2022- İkinci GK Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Balatacılar-2022-İkinci GK Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı tutanağı ile paylaşılmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Balatacılar-2022-İkinci GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Balatacılar-2022-İkinci GK Hazirun Cetveli 20.09.2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196509


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Tam 11.093 11.213 47,00  
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Çeyrek 2.773 2.815 12,00  
Gümüş.Ons 23,48 23,52 0,29  
Gümüş Gr. 20,44 20,47 0,30  
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