***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
15.10.2020 16:10
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.10.2020 Traihinde açıklanan Taslak İzahnamenin başında henüz Kurulca onaylanmadığını belirten ifade eksikliği nedeni ile tekrar açıklanması
Tüm Ytırımcılarımıza duyurulur
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881956
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|ZOREN
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|1.375.452.905
|% -1,63
|
|PETKM
|4,73
|1.846.377.365
|% -2,47
|
|ECILC
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|1.872.920.758
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|KRDMD
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|3.252
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|Tam
|3.186
|3.265
|-16,03
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