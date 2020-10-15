***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.10.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.10.2020 Traihinde açıklanan Taslak İzahnamenin başında henüz Kurulca onaylanmadığını belirten ifade eksikliği nedeni ile tekrar açıklanmasıTüm Ytırımcılarımıza duyurulurSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881956BIST