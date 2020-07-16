***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.07.2020 16:34
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.02.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 06
SPK Başvuru Tarihi 11.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.07.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 14.07.2020
Ek Açıklamalar
09.07.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı ikinci Olağan Genel Kurul Toplantısında 11. Gündem maddesi olan Kayıtlı Sermaye Tavanı - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatımı ile ilgili şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısı genel kurulda ortaklara okundu, genel kurulca görüşüldü ve yapılan oylamada oy birliği ile kabul edilmiştir.
Tüm Yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860105
BIST
17:54118.861
En Yüksek
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400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|17,82
|126.545.675
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.786.218
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.934.071
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.493.004
|% 9,99
|
|FMIZP
|66,60
|28.572.995
|% 9,99
|
|RTALB
|34,00
|79.829.840
|% -8,90
|
|GLRYH
|12,72
|18.696.379
|% -7,42
|
|TSPOR
|4,69
|1.027.964.668
|% -7,31
|
|AYEN
|6,36
|15.477.177
|% -4,50
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|EGSER
|5,66
|37.321.873
|% -3,90
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|ASELS
|33,04
|1.102.457.076
|% 2,99
|
|TSPOR
|4,69
|1.027.964.668
|% -7,31
|
|EKGYO
|2,29
|988.553.699
|% -2,14
|
|SASA
|13,12
|971.294.885
|% 9,97
|
|THYAO
|11,95
|969.586.908
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,29
|988.553.699
|% -2,14
|
|ODAS
|2,88
|941.117.260
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,83
|452.814.536
|% 1,67
|
|TSPOR
|4,69
|1.027.964.668
|% -7,31
|
|TRKCM
|4,57
|870.000.790
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6107
|8,6539
|% 0,08
|
|Frank
|7,2365
|7,2801
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-2,63
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.612
|-4,80
|
|Tam
|2.667
|2.681
|-5,00
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|-2,40
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,38
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|-0,02
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|B. Petrol
|43,61
|43,61
|-0,18
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