***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
23.06.2022 15:56
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BORSA İSTANBUL A.Ş. Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü' nün E-18454353-100.06-9609 / 23.06.2022 Tarihli yazısında şirketimize iletilen Olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını beyan ederiz.
Tüm Yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038897
BIST
17:122.542
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -32,52
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.542
17:1217,3760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0362
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3781
En Düşük
17,3014
17:1218,3086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0215
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
17:121.028,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.028,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler17:12
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.459.956
|% 9,95
|
|OYYAT
|24,36
|62.899.529
|% 9,93
|
|VKING
|6,32
|6.362.634
|% 9,91
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,10
|2.579.506.551
|% -1,83
|
|SISE
|21,80
|1.376.270.728
|% -1,80
|
|EREGL
|27,74
|1.352.708.441
|% -1,63
|
|ODAS
|3,27
|1.089.992.311
|% 3,81
|
|SASA
|45,20
|1.087.612.845
|% 0,22
|
|ODAS
|3,27
|1.089.992.311
|% 3,81
|
|YKBNK
|4,79
|951.976.827
|% -2,64
|
|TSKB
|2,17
|321.908.481
|% -3,98
|
|AKBNK
|8,84
|1.086.630.296
|% -2,75
|
|EKGYO
|2,61
|310.857.068
|% -1,14
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3584
|17,3760
|% 0,21
|
|Euro
|18,2799
|18,3086
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,2282
|21,3347
|% 0,24
|
|Frank
|18,0203
|18,1289
|% 0,40
|
|Riyal
|4,6122
|4,6354
|% 0,21
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,45
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|4,39
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.820
|6.920
|2,00
|
|Yarım
|3.348
|3.385
|1,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.692
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,43
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,84
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 76 kaybederek (% -1.16 ) 2, 278
-
17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYYAT, LIDFA, UFUK, MAKIM, VKING
-
17:27
OLMK, KONYA, GESAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
ISKUR, SNKRN, IHAAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 116 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 133 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 20 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem