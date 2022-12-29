***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
29.12.2022 09:12
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BORSA İSTANBUL A.Ş. Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü' nün E-18454353-100.06-13832 / 28.12.2022 Tarihli yazısında şirketimize iletilen Olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını beyan ederiz.
Tüm yatırımcılara duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091032
BIST
10:055.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 32,15
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.381
En Düşük
5.348
10:0518,7235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7414
En Düşük
18,6762
10:0519,9053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0487
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9605
En Düşük
19,8499
10:051.088,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.088,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler10:05
|TERA
|17,71
|227.095
|% 10,00
|
|IZINV
|25,14
|1.923.935
|% 5,72
|
|ULUFA
|13,25
|6.772.559
|% 3,52
|
|AHGAZ
|102,00
|54.545.334
|% 3,45
|
|AYDEM
|27,24
|7.898.662
|% 3,26
|
|ALFAS
|287,00
|10.761.262
|% -3,37
|
|OZSUB
|18,61
|1.475.876
|% -3,07
|
|PRDGS
|10,60
|467.636
|% -1,76
|
|EUREN
|11,80
|2.388.921
|% -1,42
|
|HKTM
|73,40
|472.359
|% -1,34
|
|THYAO
|140,30
|388.530.838
|% 0,14
|
|ENKAI
|32,26
|279.582.649
|% 1,19
|
|EKGYO
|8,22
|257.931.308
|% 0,74
|
|ASELS
|58,55
|229.280.876
|% 0,26
|
|YKBNK
|11,87
|202.409.940
|% 2,42
|
|EKGYO
|8,22
|257.931.308
|% 0,74
|
|YKBNK
|11,87
|202.409.940
|% 2,42
|
|TSKB
|4,33
|46.818.093
|% 1,64
|
|PLTUR
|16,58
|171.352.394
|% -4,49
|
|ISCTR
|12,68
|114.791.191
|% 0,96
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7127
|18,7235
|% 0,07
|
|Euro
|19,8858
|19,9053
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,4452
|22,5577
|% 0,11
|
|Frank
|20,0838
|20,2048
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9644
|4,9893
|% 0,05
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|2,12
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.088
|2,37
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.343
|7.401
|11,00
|
|Yarım
|3.556
|3.621
|3,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.810
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,13
|
|B. Petrol
|83,20
|83,20
|-0,79
|