***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBalatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyete geçmesi için gerekli çalışmalar tamamlanmış olup 01.06.2021 tarihinde ticari faaliyetine başlayacaktır.Tüm Yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938881BIST