***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 07:39
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyete geçmesi için gerekli çalışmalar tamamlanmış olup 01.06.2021 tarihinde ticari faaliyetine başlayacaktır.
Tüm Yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938881
BIST
18:051.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.423
En Düşük
1.401
18:058,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0200
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5847
En Düşük
8,5696
18:0510,4837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0418
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4837
En Düşük
10,4511
18:05525,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,48
|Açılış
|: 525,73
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
524,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|7,15
|5.986.130
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|26.060.084
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|1.591.737
|% 9,95
|
|VKING
|6,36
|6.298.703
|% 9,84
|
|YAYLA
|3,50
|48.151.984
|% 9,72
|
|GEDZA
|41,22
|64.567.256
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.683.176
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.281.129
|% -9,93
|
|TRILC
|42,28
|259.353.864
|% -9,08
|
|USAK
|2,34
|102.154.641
|% -8,95
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|EREGL
|19,21
|855.566.571
|% 1,86
|
|BIMAS
|64,25
|673.152.690
|% 6,29
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|386.330.705
|% -0,53
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|TSKB
|1,32
|121.379.532
|% 0,00
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5631
|8,5847
|% 0,23
|
|Euro
|10,4470
|10,4837
|% 0,40
|
|Sterlin
|12,1300
|12,1909
|% 0,11
|
|Frank
|9,4952
|9,5524
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2786
|2,2901
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|3,75
|
|Altın Gr.
|526
|526
|1,55
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,06
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|0,04
|
|B. Petrol
|69,09
|69,09
|0,37
|