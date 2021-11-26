***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2021 08:46
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 31.08.2021 - 2021 / 14 Sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında alınan Tahsisli Sermaye Artış kararı ve 01.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurumuna yapmış olduğumuz başvuru sonucu olumlu karşılanmış olup 25.11.2021 - 2021 / 59 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayınlanmıştır.
Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1,00 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 12.165.862 TL olan çıkarılmış sermayesinin, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13 üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış hasılatı 10.054.000 TL olacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanarak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılacaktır.
Tüm Yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979692
BIST
10:381.791
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -28,51
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
10:3812,0449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0451
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2735
En Düşük
11,9402
10:3813,5477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0803
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7817
En Düşük
13,3965
10:38697,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 7,14
|Açılış
|: 696,95
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler10:38
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|RALYH
|17,83
|23.457.054
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|DOBUR
|290,90
|16.498.103
|% 9,98
|
|MIATK
|25,42
|77.330.080
|% 9,95
|
|IDEAS
|33,54
|3.262.436
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,14
|26.995.031
|% -7,43
|
|TAVHL
|27,74
|104.487.763
|% -5,97
|
|PGSUS
|92,15
|124.035.126
|% -5,87
|
|TACTR
|23,40
|981.490
|% -5,87
|
|THYAO
|17,78
|458.715.199
|% -5,32
|
|GARAN
|11,60
|268.761.321
|% -1,19
|
|KRDMD
|8,73
|254.208.354
|% -1,69
|
|SISE
|11,91
|239.038.807
|% -0,08
|
|HALKB
|5,33
|218.622.185
|% 1,52
|
|YKBNK
|3,24
|176.176.429
|% -2,70
|
|EKGYO
|2,17
|114.010.336
|% -1,81
|
|HALKB
|5,33
|218.622.185
|% 1,52
|
|ODAS
|1,60
|65.091.475
|% -1,23
|
|TSKB
|1,48
|47.364.174
|% -1,33
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0261
|12,0449
|% 0,38
|
|Euro
|13,5217
|13,5477
|% 0,60
|
|Sterlin
|15,9520
|16,0320
|% 0,08
|
|Frank
|12,8780
|12,9556
|% 0,85
|
|Riyal
|3,1974
|3,2134
|% 0,26
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|14,82
|
|Altın Gr.
|696
|696
|5,85
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,14
|9,15
|0,03
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|-2,86
|
Seans Raporu
10:38
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