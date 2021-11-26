***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 31.08.2021 - 2021 / 14 Sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında alınan Tahsisli Sermaye Artış kararı ve 01.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurumuna yapmış olduğumuz başvuru sonucu olumlu karşılanmış olup 25.11.2021 - 2021 / 59 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayınlanmıştır.Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1,00 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 12.165.862 TL olan çıkarılmış sermayesinin, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13 üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış hasılatı 10.054.000 TL olacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanarak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılacaktır.Tüm Yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979692BIST