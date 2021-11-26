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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.11.2021 08:46
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

              Şirketimiz  31.08.2021 - 2021 / 14  Sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında  alınan Tahsisli Sermaye  Artış kararı ve 01.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurumuna yapmış olduğumuz başvuru sonucu olumlu karşılanmış olup  25.11.2021 - 2021 / 59 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayınlanmıştır.
        Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1,00 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 12.165.862  TL olan çıkarılmış sermayesinin, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13 üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak,  toplam satış hasılatı  10.054.000  TL olacak şekilde  Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanarak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılacaktır.
      Tüm Yatırımcılara duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979692


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BALAT 9,68 550.250 % 10,00  
RALYH 17,83 23.457.054 % 9,99  
UZERB 37,26 489.596 % 9,98  
DOBUR 290,90 16.498.103 % 9,98  
MIATK 25,42 77.330.080 % 9,95  
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Dolar 12,0261 12,0449 % 0,38  
Euro 13,5217 13,5477 % 0,60  
Sterlin 15,9520 16,0320 % 0,08  
Frank 12,8780 12,9556 % 0,85  
Riyal 3,1974 3,2134 % 0,26  
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10:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.804 14,82  
Altın Gr. 696 696 5,85  
Cumhuriyet 4.551 4.620 10,00  
Tam 4.529 4.648 0,94  
Yarım 2.189 2.248 0,45  
Çeyrek 1.098 1.124 0,23  
Gümüş.Ons 23,67 23,70 0,09  
Gümüş Gr. 9,14 9,15 0,03  
B. Petrol 79,36 79,36 -2,86  
Seans Raporu 10:38
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