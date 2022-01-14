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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.01.2022 16:29
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimiz, Aralık ayı içerisinde tamamlanmış olan tahsisli sermaye artırımı sonrasında, eski ve cari çalışan personele 14.12.2021-14.01.2022 döneminde tazminat ve ücret olarak toplam 2.137.675 TL tutarında ödeme yapmıştır. 
01.10.2021-31.12.2021 döneminde vergi ve SGK ödemesi olarak ise toplamda 764.865 TL tutarında ödemede bulunulmuştur.
Şirketimiz önümüzdeki dönemde üretim ve teknolojik dönüşüm odaklı büyüme yatırımlarını ön planda tutarak hareket etmeyi hedeflemektedir.
Tüm yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994149


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