***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Aralık ayı içerisinde tamamlanmış olan tahsisli sermaye artırımı sonrasında, eski ve cari çalışan personele 14.12.2021-14.01.2022 döneminde tazminat ve ücret olarak toplam 2.137.675 TL tutarında ödeme yapmıştır.01.10.2021-31.12.2021 döneminde vergi ve SGK ödemesi olarak ise toplamda 764.865 TL tutarında ödemede bulunulmuştur.Şirketimiz önümüzdeki dönemde üretim ve teknolojik dönüşüm odaklı büyüme yatırımlarını ön planda tutarak hareket etmeyi hedeflemektedir.Tüm yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994149BIST