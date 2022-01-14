***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2022 16:29
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Aralık ayı içerisinde tamamlanmış olan tahsisli sermaye artırımı sonrasında, eski ve cari çalışan personele 14.12.2021-14.01.2022 döneminde tazminat ve ücret olarak toplam 2.137.675 TL tutarında ödeme yapmıştır.
01.10.2021-31.12.2021 döneminde vergi ve SGK ödemesi olarak ise toplamda 764.865 TL tutarında ödemede bulunulmuştur.
Şirketimiz önümüzdeki dönemde üretim ve teknolojik dönüşüm odaklı büyüme yatırımlarını ön planda tutarak hareket etmeyi hedeflemektedir.
Tüm yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994149
BIST
16:152.054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -17,02
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.052
16:1513,5501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0319
|Açılış
|: 13,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
16:1515,5083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0733
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
16:15794,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,63
|Açılış
|: 794,08
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler16:15
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.591.882
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|DARDL
|3,89
|249.551.337
|% 9,89
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|RALYH
|9,34
|52.721.929
|% -6,22
|
|DOBUR
|106,00
|10.921.381
|% -6,19
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|THYAO
|28,14
|3.286.990.699
|% -2,22
|
|KRDMD
|13,15
|3.146.478.490
|% -1,50
|
|EREGL
|31,16
|1.144.801.661
|% -1,45
|
|SISE
|14,96
|1.100.155.069
|% -0,60
|
|KOZAL
|128,50
|833.521.751
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,41
|682.213.162
|% 1,69
|
|KRDMD
|13,15
|3.146.478.490
|% -1,50
|
|YKBNK
|3,77
|707.725.176
|% -1,05
|
|THYAO
|28,14
|3.286.990.699
|% -2,22
|
|AKBNK
|7,47
|563.382.103
|% -1,19
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5288
|13,5501
|% -0,23
|
|Euro
|15,4885
|15,5083
|% -0,47
|
|Sterlin
|18,5476
|18,6406
|% -0,02
|
|Frank
|14,8339
|14,9233
|% -0,04
|
|Riyal
|3,6066
|3,6247
|% -0,03
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|3,12
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.247
|5.378
|-16,01
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|-7,74
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-3,87
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,02
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|9,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,65
|84,65
|0,18
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:27XU100
Endeks 2, 056 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 22, 641.00 milyon TL de
-
16:26LKMNH
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 965, 025 adet işlem
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 02 kaybederek (% -0.97 ) 1, 849
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, PKENT, QNBFB, DARDL, QNBFL
-
16:22
AYEN, SELVA, FADE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında