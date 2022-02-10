***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBalatacılar Balatacılık A.Ş. ile hali hazırda şirketimizin ortağı konumunda bulunan Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. arasında 10 Şubat 2022 tarihi itibariyle, şirketin üretim ve yatırım odaklı büyüme stratejisindeki finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak 3.500.000 TL (Üçmilyonbeşyüzbin TürkLirası) tutarda finansman temini anlaşması imzalanmıştır.Balatacılar Balatacılık A.Ş. 3.500.000 TL tutarındaki finansmanın tamamını, şirketin üretim faaliyetlerini gerçekleştiren %50,64 oranındaki bağlı ortaklığı Berka Balata A.Ş.'nin gerçekleştireceği sermaye artırımına payı oranında iştirak etmek ve sermaye artırımı sürecindeki masrafların karşılanması için Berka Balata A.Ş.'ne borç+sermaye avansı olarak vermek suretiyle kullanacaktır. Böylece üretim tarafındaki büyüme yatırımı (artan iş hacmine bağlı olarak B Blok inşaatının tamamlanması), hammadde alımı ve işletme sermayesi ihtiyacı karşılanmış olacaktır.03.02.2022 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz üzere bağlı ortaklığımız Berka Balata Sanayi ve Ticaret A.Ş., Genel Kurul'una sunulmak üzere sermayesini 10.000.000 TL'den %60 artırılarak 16.000.000 TL'ye çıkarılması kararı almıştır.Tüm yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000785BIST