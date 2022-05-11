***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPareto Teknoloji Yatırımları A.Ş.'nin 04.01.2022 tarihinde şirketimize sunmuş olduğu yatırım niyet mektubu ile ilgili güncel durum bilgilendirmesidirTaraflar arasında yatırım niyet mektubu ile ilgili görüş ve değerlendirmeler çeşitli alternatifler üzerinden en geniş şekilde ele alınmak suretiyle olağan seyrinde devam etmekte olup, bundan bağımsız olarak ise Balatacılar Balatacılık A.Ş., Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. ve Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. arasında şirketimizin büyüme ve gelecek planlamalarını gerçekleştirmek üzere tam bir mutabakat ve koordinasyon ile işbirliği yürütülmektedir.Bu süre zarfında öncelikli konu olarak belirlenmiş olan üretim alanının genişletilmesi tarafında Nisan ayı sonu itibariyle bağlı ortaklığımız Berka Balata A.Ş.'nin "B Blok" fabrika inşaatı tamamlanmış olup, oturma izni için Organize Sanayi Yönetimi'ne başvurulmuştur. Oturma izni alınması sonrasında ise işletme ruhsatı için başvurulacaktır.İlgili dönemde ayrıca SPKurulu'na amaç ve konu değişikliğine yönelik esas sözleşme tadili için başvuruda bulunulmuş olup, şirketimizin bu süreçte ilerleyeceği ana yol haritası bazı SPK süreçleriyle beraber şekillenip kesinlik kazanacaktır.Bunların yanı sıra içinde bulunduğumuz Mayıs ayı ile beraber, üretim tarafında şirketimizce değerlendirilebilecek "teşvik, hibe ve yatırım desteği" gibi hususlarda bir ön çalışma yapılmasına karar verilmiştir.Tüm yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029390BIST