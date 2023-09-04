***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAnadolu Girişimleri A.Ş. tarafından bugün (04.09.2023 tarihinde) Balatacılar Balatacılık A.Ş.'ne tahsisli sermaye artırımı kapsamında yapılan sermaye avansı ödemesiyle beraber, Balatacılar Balatacılık A.Ş.'nin toplamda 13.500.000 TL tutarındaki tahsisli sermaye artırımı sürecinde Anadolu Girişimleri A.Ş. tarafından nakit olarak taahhüt edilmiş olan tüm tutar bugün (04.09.2023) itibariyle %100 olarak yerine getirilmiştir. Tahsisli sermaye artırımı süreci henüz tamamlanmamış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun başvuru sonrasındaki inceleme süreci devam etmektedir. Tüm yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191376BIST