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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.12.2023 19:05
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

31.10.2023 tarihinde Bağlı ortaklığımız Berka Balata San.Tic.A.Ş.'nin faaliyetleriyle ilgili olarak yeniden yapılanma ve dönüşüm kararı hakkında yayınladığımız duyuruya istinaden,  Berka Balata San.Tic.A.Ş'nin  2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.12.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.   .
Buna göre  Berka Balata San.Tic.A.Ş tarafından aşağıdaki konuların karara bağlandığı tarafımıza iletilmiştir.
1- Şirket yönetim kurulu şirket bünyesinde bulunan ve üretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü Manisa Turgutlu 1. OSB'nde yer alan fabrika mahiyetindeki maddi duran varlığın (14.796 m2 arsa ve üzerindeki iki bina) Sermaye Piyasası Kurumundan yetki almış değerleme şirketine yaptırılacak güncel değerlemede ortaya çıkacak tutardan daha düşük bir bedel olmamak üzere satışı konusunda yetkilendirlmiştir.
2- Şirket esas sözleşmesi ve faaliyet konusunun başta enerji ve teknoloji sektörleri olmak üzere karlı yatırım alanlarını kapsayacak şekilde şirket ana sözleşmesinin 3.üncü maddesinin tadil edilmesi kararlaştırılmıştır.
        3- Şirket Sermayesinin 17.000.000,00.-TL. (On Yedi Milyon Türk Lira)'dan %100 oranında nakit olmak üzere 17.000.000,00.-TL. (On Yedi Milyon Türk Lira)'sı arttırılarak 34.000.000.-TL.(Otuz Dört Milyon Türk Lira)'ya çıkarılmasına, karar verilmiştir.
Tüm yatırımcılarımıza saygıyla duyururuz.
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225629


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