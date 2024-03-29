***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2024 12:21
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
SPKurulu'nun 28.03.2024 tarih ve 2024/17 nolu bülteninde Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Çakıroğlu hakkında suç duyurularının ihbarı şeklinde açıklama olmuştur.
Şirketimiz atfedilen iddialarla ilgili olarak SPKurulu'ndan gelecek gerekçeli karar yazısını beklemektedir. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Ali Çakıroğlu da bu süreçte soruşturmanın selameti ve atfedilen iddiaların en sağlıklı şekilde araştırılabilmesini teminen geri dönmemek üzere istifa etmiştir.
Yönetim Kurulumuz da yönetim tarafındaki değişiklik için gerekli aksiyonu en kısa süre içerisinde alacaktır.
Tüm yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264211
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