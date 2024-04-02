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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.04.2024 17:05
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                       Şirket yönetim kurulumuz 02.04.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
- Şirket yönetim kurulu başkanı ALİ ÇAKIROĞLU' nun Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliğinden 29.03.2024 tarihinde istifa etmesi sebebiyle istifasının kabulüne, 
- Boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk genel kurul toplantısında genel kurul onayına sunulmak üzere MEHMET ÖMER AKAD' ın atanmasına,
- Şirketin Yönetim Kurulu Görev ve Taksiminin aşağıdaki şekilde yapılandırılmasına,
SERDAR CEYLAN            Yönetim Kurulu Başkanlığına,
MEHMET ÖMER AKAD     Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına,
MUSTAFA YAMAN            Yönetim Kurulu Üyeliğine,
AYDIN ÖZTUNALI             Yönetim Kurulu Üyeliğine,
RAMAZAN KESKİN          Yönetim Kurulu Üyeliğine,
- Şirketin, 29.09.2022 tarihli ve 2022/16 no'lu Yönetim Kurulu Kararında temsil yetkisi verilen, Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ceylan ve Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Öztunalı'nın münferit temsil yetkilerinin aynen devamına, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ömer Akad' ın ise şirket adına her alanda ve konuda sınırsız olarak münferit imzası ile temsil yetkisi verilmesine,    
Tüm yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265789


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