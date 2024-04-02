***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulumuz 02.04.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.- Şirket yönetim kurulu başkanı ALİ ÇAKIROĞLU' nun Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliğinden 29.03.2024 tarihinde istifa etmesi sebebiyle istifasının kabulüne,- Boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk genel kurul toplantısında genel kurul onayına sunulmak üzere MEHMET ÖMER AKAD' ın atanmasına,- Şirketin Yönetim Kurulu Görev ve Taksiminin aşağıdaki şekilde yapılandırılmasına,SERDAR CEYLAN Yönetim Kurulu Başkanlığına,MEHMET ÖMER AKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına,MUSTAFA YAMAN Yönetim Kurulu Üyeliğine,AYDIN ÖZTUNALI Yönetim Kurulu Üyeliğine,RAMAZAN KESKİN Yönetim Kurulu Üyeliğine,- Şirketin, 29.09.2022 tarihli ve 2022/16 no'lu Yönetim Kurulu Kararında temsil yetkisi verilen, Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ceylan ve Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Öztunalı'nın münferit temsil yetkilerinin aynen devamına, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ömer Akad' ın ise şirket adına her alanda ve konuda sınırsız olarak münferit imzası ile temsil yetkisi verilmesine,Tüm yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265789BIST