***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.11.2023 09:47
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesinin Onaylanması için SPK'ya Başvurulması ve Belirlenen Satış Fiyatı Hakkında,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 13.377.187,3
Ulaşılacak Sermaye (TL) 13.878.486,97
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BALAT, TREBLTA00012 13.377.187,3 501.299,67 3,74742 BALAT, TREBLTA00012 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 13.377.187,3 501.299,670 3,74742
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Ali Penah Bozyiğit 69.253,62 TL , Mehmet Ömer Akad 78.908,28 TL , Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. 37.133,31 TL ve Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. 316.004,46 TL
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 09.11.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
02.11.2023 Tarih ve 2023 / 67 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yayınlanan ve olumlu görüş verilen şirketimizin Tahsisli Sermaye Artışı ile ilgili 07.11.2023 tarihinde artırılan paylar için Borsa İstanbul A.Ş.'ye fiyat belirlenmesi için yapılan başvuru sonucu baz fiyat 26,93 TL olarak hesaplanmıştır. Borsa İstanbul A.Ş.' den gelen baz fiyat bildirisine istinaden gerekli evraklar tamamlanıp, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru için gönderilmiştir. Gelişmeler ve değişiklikler ile ilgili bilgiler oldukça duyurular yapılacaktır.
Tüm Yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216805
BIST