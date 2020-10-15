***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.10.2020 16:30
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.10.2020 Tarihinde yapılan Fonun kullanım yerine ilişkin açıklamanın Yönetim Kurulu Kararı'nın eksik açıklanması
Tüm Yatırımcılarımıza duyurulur
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881967
BIST
17:491.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -6,18
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
17:497,9375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
17:499,2960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
17:49484,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,81
|Açılış
|: 484,47
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler17:49
|CEOEM
|8,14
|93.571.222
|% 10,00
|
|AVOD
|9,90
|103.819.285
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|33.669.768
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.686.883
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.906.782
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.235.000
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|ECILC
|7,12
|2.053.757.723
|% 3,19
|
|PETKM
|4,73
|1.890.524.126
|% -2,47
|
|ZOREN
|3,01
|1.407.161.535
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,96
|1.294.857.333
|% 3,16
|
|KRDMD
|3,67
|913.038.557
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,96
|1.294.857.333
|% 3,16
|
|ZOREN
|3,01
|1.407.161.535
|% -1,63
|
|PETKM
|4,73
|1.890.524.126
|% -2,47
|
|ECILC
|7,12
|2.053.757.723
|% 3,19
|
|KRDMD
|3,67
|913.038.557
|% -1,08
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9345
|7,9375
|% 0,34
|
|Euro
|9,2873
|9,2960
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,2112
|10,2624
|% -0,49
|
|Frank
|8,6479
|8,7000
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1108
|2,1214
|% 0,40
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-1,94
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,11
|42,11
|-1,21
|
Seans Raporu
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