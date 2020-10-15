***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.10.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.10.2020 Tarihinde yapılan Fonun kullanım yerine ilişkin açıklamanın Yönetim Kurulu Kararı'nın eksik açıklanmasıTüm Yatırımcılarımıza duyurulurSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881967BIST