***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
10.06.2021 18:09
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor ektedir.
Tüm Yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941790
BIST
17:591.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,67
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
17:598,4400
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -0,1499
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4313
17:5910,2983
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -0,1687
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,2792
17:59512,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -9,26
|Açılış
|: 512,38
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler17:57
|EMKEL
|2,09
|6.039.996
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,50
|441.569
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.959.390
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|465.854.628
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|14.057.825
|% 9,99
|
|YESIL
|3,51
|68.646.665
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.307.453
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.947.837
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.955.826
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|29.053.065
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,10
|2.078.923.868
|% 2,07
|
|GARAN
|8,47
|1.544.450.015
|% 1,32
|
|THYAO
|14,42
|1.161.657.150
|% -0,96
|
|EKGYO
|2,16
|1.027.964.069
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,28
|524.419.517
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,16
|1.027.964.069
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,28
|524.419.517
|% 0,44
|
|GARAN
|8,47
|1.544.450.015
|% 1,32
|
|IHLGM
|1,26
|153.557.832
|% 1,61
|
|TSKB
|1,41
|140.125.339
|% 0,00
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4405
|8,4424
|% -1,72
|
|Euro
|10,2923
|10,2983
|% -1,61
|
|Sterlin
|11,8956
|11,9552
|% -1,59
|
|Frank
|9,3763
|9,4328
|% -1,82
|
|Riyal
|2,2424
|2,2537
|% -1,80
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|1,87
|
|Altın Gr.
|512
|512
|-9,45
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,92
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|-0,12
|
|B. Petrol
|72,41
|72,41
|0,19
|
Seans Raporu
17:57
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17:59GSRAY
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17:56XU030
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17:56XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 14, 857.00 milyon TL de
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17:55BERA
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