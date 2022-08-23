***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
23.08.2022 09:21
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından hazırlanan sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin ''Fon Kullanım Raporu'' ektedir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057666
BIST
18:053.062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
0
En Düşük
0
18:0518,1230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0578
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1230
En Düşük
18,0210
18:0517,9773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0167
En Düşük
17,9383
18:051.011,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,73
|Açılış
|: 1.011,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.012,90
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANGEN
|34,50
|50.419.524
|% 4,19
|
|BRKSN
|9,42
|3.406.103
|% 1,19
|
|BLCYT
|11,85
|18.716.819
|% 0,00
|
|CCOLA
|164,60
|51.453.548
|% 0,00
|
|ATATP
|55,05
|57.066.693
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,28
|7.205.209
|% 0,00
|
|ADEL
|29,42
|10.249.495
|% 0,00
|
|ADESE
|0,93
|184.025.163
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,30
|300.995.855
|% 0,00
|
|AGYO
|5,62
|36.842.449
|% 0,00
|
|THYAO
|67,75
|5.211.995.710
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 0,00
|
|SASA
|52,95
|3.063.730.596
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,79
|2.898.624.142
|% 0,00
|
|SISE
|25,38
|2.852.735.992
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,79
|2.898.624.142
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,98
|1.395.663.757
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,46
|1.957.996.359
|% 0,00
|
|ADESE
|0,93
|184.025.163
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1153
|18,1232
|% 0,32
|
|Euro
|17,9617
|17,9747
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,1883
|21,2945
|% 0,08
|
|Frank
|18,7031
|18,8157
|% 0,32
|
|Riyal
|4,8108
|4,8349
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-0,40
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,11
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.812
|6.881
|-1,00
|
|Yarım
|3.319
|3.364
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.681
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,90
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|96,84
|96,84
|0,36
|
Seans Raporu
18:05
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