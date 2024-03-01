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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.03.2024 14:53
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 0,50 TRY 13878486.97 TRY 100 YOKTUR İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
BERKA BALATA A.Ş. BALATA İMALATI 34000000 8814648 TRY 25,9254 İŞTİRAK

Diğer Hususlar
Açıklama 01.03.2024 tarihinde yapılan açıklamada 8.814.648 adet hisse 1,00 TL nominal değerden ve 8.814.648 TL tutarında Bağlı Ortaklığımız Berka Balata A.Ş. 'nin sermayedeki payı 8.814.648 TL ve 25,9254 sermayedeki oranı İştirakimiz olarak kayıtlara geçmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253617


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OTTO 390,75 5.128.503 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.659.379.289 % 9,98  
FLAP 15,98 417.114.835 % 9,98  
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Euro 33,9484 33,9574 % 0,27  
Sterlin 39,5110 39,7092 % 0,51  
Frank 35,2619 35,4743 % 0,24  
Riyal 8,3363 8,3781 % 0,40  
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Gümüş ONS 22,70 22,73 % 0,66  
Platin 876,05 877,56 % 0,66  
Paladyum 951,04 954,55 % 0,66  
Brent Pet. 83,12 83,12 % 0,66  
Altın Ons 2.054,20 2.054,46 % 0,66  
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