***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2022Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/03/2022Karar Sayısı03Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı01.01.2021-31.12.2021 Yönetim Kurulu Sorumluluk Beyanı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010427BIST