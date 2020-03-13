***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı Kararıdikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu (TTK) 376 ikinci ve üçüncü fıkrası uygulaması çerçevesinde1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II - 14.1 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2018 yılına ilişkin konsolide finansal tablolara göre,TTK'nın 376'ncı maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca sermaye ve kanuni yedek akçe toplamının üçte ikisinin fazlasının karşılıksızkaldığı tespit edilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II - 14.1 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2019 yılına ilişkin konsolide finansaltablolarımızda ise, TTK'nın 376'ncı maddesi uyarınca sermaye kaybının mevcut olmadığı tespit edilmiştir.2. Bağlı ortaklığımız "Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş." unvanlı şirketimiz için Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.tarafından hazırlanan makine teçhizat değerleme raporunda yer alan değer esas alınarak SPK'nın 10 Nisan 2014 tarihli ve 11/352 sayılı ilkekararı uyarınca hazırlanan ekteki bilançonun TTK 376 bilançosu olarak kabulüne ve TTK 376 bilançosuna göre hesaplanan özkaynaklartutarının Şirket'in sermaye ve kanuni yedek akçelerinin tamamını karşıladığının tespit ve değerlendirilmesine,3.Devamlılık esasına uygun olarak hazırlanan konsolide 2018 yıllık finansal durum tablosu sermaye ve kanuni yedek akçetoplamının üçte ikisinden fazlası karşılıksız kaldığını gösteriyorken, Devamlılık esasına uygun olarak hazırlanan ve kamuya açıklanan konsolide2019 yılı yıllık finansal durum tablosu ile TTK 376 bilançosunun aktiflerin şirket alacaklılarının alacaklarını karşıladığı tespit edilmiş olup,buna bağlı olarak TTK'nın 376'ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında öngörülen tedbirlerin alınmasına gerek bulunmadığına,4.TTK 376 bilançosunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğunun ve bunların yerinegeçemeyeceğinin kabulüne,5.Tüm bu hususların Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulmasınaKatılanların oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828365BIST