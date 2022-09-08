***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.09.2022 09:19
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061297
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0233
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2384
En Düşük
18,2142
18:0518,2868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0472
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
18:051.007,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,67
|Açılış
|: 1.007,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.008,06
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|48,00
|19.896.404
|% 0,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 0,00
|
|ADESE
|1,05
|160.037.908
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,80
|138.090.918
|% 0,00
|
|AGESA
|24,20
|16.156.185
|% 0,00
|
|ACSEL
|48,00
|19.896.404
|% 0,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 0,00
|
|ADESE
|1,05
|160.037.908
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,80
|138.090.918
|% 0,00
|
|AGESA
|24,20
|16.156.185
|% 0,00
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 0,00
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2308
|18,2384
|% 0,13
|
|Euro
|18,2838
|18,2868
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,9311
|21,0361
|% -0,17
|
|Frank
|18,6261
|18,7383
|% 0,20
|
|Riyal
|4,8376
|4,8618
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|0,53
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.007
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.795
|6.887
|-8,00
|
|Yarım
|3.311
|3.364
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.685
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,58
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,87
|0,05
|
|B. Petrol
|88,66
|88,66
|0,66
|