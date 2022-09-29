***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.09.2022 09:14
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065816
BIST
18:053.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
0
En Düşük
0
18:0518,5530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0349
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5610
En Düşük
18,4992
18:0517,9976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0222
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
18,1093
En Düşük
17,9273
18:05981,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -5,89
|Açılış
|: 981,64
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OBASE
|15,95
|39.958.053
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,99
|65.948.628
|% 0,00
|
|TIRE
|19,60
|41.711.982
|% 0,00
|
|TRCAS
|13,66
|55.861.758
|% 0,00
|
|ULKER
|21,36
|378.239.208
|% 0,00
|
|OBASE
|15,95
|39.958.053
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,99
|65.948.628
|% 0,00
|
|TIRE
|19,60
|41.711.982
|% 0,00
|
|TRCAS
|13,66
|55.861.758
|% 0,00
|
|ULKER
|21,36
|378.239.208
|% 0,00
|
|THYAO
|68,95
|3.064.928.669
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% 0,00
|
|SASA
|67,60
|2.672.227.963
|% 0,00
|
|GARAN
|19,25
|2.448.431.434
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,42
|2.282.954.558
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,87
|1.670.173.533
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% 0,00
|
|TSKB
|2,34
|754.610.195
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,86
|467.098.516
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,60
|1.717.837.764
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5309
|18,5530
|% 0,19
|
|Euro
|17,9695
|17,9976
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,9773
|20,0775
|% -0,54
|
|Frank
|18,8315
|18,9450
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9073
|4,9319
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|-13,40
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-6,70
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.633
|6.725
|-56,00
|
|Yarım
|3.227
|3.288
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.644
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,68
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|-0,14
|
|B. Petrol
|87,09
|87,09
|-0,96
|