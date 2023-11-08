***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.11.2023 09:37
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215516
BIST
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14:117.871
En Düşük
|Değişim
|: 0,33%
|| 26,08
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.858
En Yüksek
7.943
14:1128,5161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0245
|Açılış
|: 28,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
14:1130,4758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0222
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
14:111.800,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,78
|Açılış
|: 1.800,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.796,67
BIST En Aktif Hisseler14:11
|TABGD
|179,30
|1.506.483.498
|% 10,00
|
|ENSRI
|22,44
|13.643.990
|% 10,00
|
|SNPAM
|122,20
|13.777.817
|% 9,99
|
|FZLGY
|15,66
|91.673.126
|% 9,97
|
|QNBFL
|1.125,00
|7.247.250
|% 9,97
|
|MARKA
|34,92
|4.164.734
|% -10,00
|
|UFUK
|110,80
|2.408.612
|% -9,92
|
|DIRIT
|6,70
|371.471
|% -6,94
|
|ARZUM
|41,66
|438.637.925
|% -6,88
|
|AYDEM
|20,08
|151.791.521
|% -6,26
|
|BIMAS
|309,75
|1.657.792.126
|% 4,56
|
|TABGD
|179,30
|1.506.483.498
|% 10,00
|
|KOZAL
|22,62
|1.363.724.715
|% 1,16
|
|YKBNK
|17,00
|1.278.571.763
|% -2,13
|
|TTKOM
|21,96
|1.224.483.363
|% 2,71
|
|EKGYO
|6,87
|800.948.362
|% 0,15
|
|ZOREN
|5,43
|614.698.329
|% 0,00
|
|ADESE
|2,05
|179.837.879
|% 3,02
|
|YKBNK
|17,00
|1.278.571.763
|% -2,13
|
|KOZAL
|22,62
|1.363.724.715
|% 1,16
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5101
|28,5161
|% 0,09
|
|Euro
|30,4642
|30,4758
|% -0,07
|
|Sterlin
|34,8645
|35,0394
|% -0,17
|
|Frank
|31,5221
|31,7120
|% 0,03
|
|Riyal
|7,5825
|7,6205
|% 0,13
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,37
|% 0,66
|
|Platin
|882,46
|883,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,81
|1.030,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,18
|81,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.963,25
|1.963,49
|% 0,66
|