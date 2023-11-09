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***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

09.11.2023 10:00
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216163


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Riyal 7,5766 7,6146 % 0,21  
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Gümüş ONS 22,50 22,53 % 0,66  
Platin 867,53 869,55 % 0,66  
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Brent Pet. 80,28 80,28 % 0,66  
Altın Ons 1.947,56 1.947,83 % 0,66  
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