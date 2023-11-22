***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.11.2023 10:05
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219288
BIST
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10:598.018
En Düşük
|Değişim
|: -0,36%
|| -28,65
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
8.017
En Yüksek
8.060
10:5928,8244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0469
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8244
En Düşük
28,7116
10:5931,4579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0124
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
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31,4769
En Düşük
31,3446
10:591.856,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,65
|Açılış
|: 1.856,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.856,50
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler10:59
|SMART
|28,08
|49.070.761
|% 9,95
|
|SNKRN
|37,36
|2.311.276
|% 9,95
|
|MRSHL
|1.780,00
|12.858.720
|% 9,94
|
|SAMAT
|26,80
|37.519.115
|% 9,93
|
|POLTK
|14.990,00
|72.179.000
|% 9,72
|
|DAPGM
|69,10
|70.993.828
|% -9,97
|
|PEGYO
|14,12
|62.694.243
|% -8,37
|
|YONGA
|56,20
|230.139
|% -5,94
|
|ORMA
|199,90
|766.217
|% -5,48
|
|CASA
|111,20
|1.291.254
|% -5,36
|
|THYAO
|264,25
|3.478.456.500
|% -1,58
|
|TUPRS
|154,60
|1.000.723.028
|% 0,06
|
|MIATK
|46,22
|827.938.557
|% -2,49
|
|TABGD
|168,40
|745.554.808
|% 4,53
|
|ISCTR
|21,28
|685.620.358
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,61
|461.697.625
|% -0,13
|
|YKBNK
|17,17
|637.228.333
|% -0,41
|
|SKBNK
|7,67
|264.367.545
|% 1,86
|
|ISCTR
|21,28
|685.620.358
|% -0,09
|
|PETKM
|22,54
|662.832.162
|% 1,17
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8057
|28,8244
|% 0,16
|
|Euro
|31,4490
|31,4579
|% 0,04
|
|Sterlin
|35,9961
|36,1766
|% 0,08
|
|Frank
|32,4792
|32,6748
|% 0,13
|
|Riyal
|7,6607
|7,6991
|% 0,13
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,84
|23,87
|% 0,66
|
|Platin
|937,63
|938,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.069,90
|1.074,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,51
|82,51
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.003,40
|2.003,73
|% 0,66
|