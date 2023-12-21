***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.12.2023 09:50
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227602
BIST
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12:457.675
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 11,80
|Açılış
|: 7.657
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.628
En Yüksek
7.703
12:4529,1519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0212
|Açılış
|: 29,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1600
|
29,1632
En Düşük
29,0623
12:4532,0272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1628
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9000
|
32,0585
En Düşük
31,8351
12:451.907,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,95
|Açılış
|: 1.907,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.909,71
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler12:43
|SAMAT
|54,45
|11.169.383
|% 10,00
|
|KLNMA
|35,74
|1.936.536
|% 9,97
|
|SMART
|36,64
|56.652.230
|% 9,96
|
|QNBFB
|312,00
|6.915.792
|% 9,96
|
|BAYRK
|12,06
|13.548.288
|% 9,94
|
|PRZMA
|30,42
|9.338.029
|% -10,00
|
|OSTIM
|7,57
|23.742.901
|% -9,99
|
|GUBRF
|236,50
|672.210.207
|% -9,99
|
|KBORU
|42,90
|378.809.506
|% -9,99
|
|SRVGY
|301,75
|129.707.245
|% -9,99
|
|THYAO
|243,50
|3.347.830.135
|% 0,66
|
|AKBNK
|39,68
|2.199.204.765
|% -0,65
|
|YKBNK
|21,22
|2.118.578.392
|% 1,43
|
|ISCTR
|24,42
|2.088.853.844
|% 1,41
|
|TUPRS
|151,40
|1.283.124.351
|% 1,14
|
|YKBNK
|21,22
|2.118.578.392
|% 1,43
|
|ISCTR
|24,42
|2.088.853.844
|% 1,41
|
|BEGYO
|2,76
|185.490.112
|% 1,85
|
|EKGYO
|7,11
|429.679.294
|% -0,14
|
|AKBNK
|39,68
|2.199.204.765
|% -0,65
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1474
|29,1543
|% 0,08
|
|Euro
|31,9944
|32,0280
|% 0,51
|
|Sterlin
|36,7033
|36,8873
|% 0,07
|
|Frank
|33,6810
|33,8839
|% 0,26
|
|Riyal
|7,7473
|7,7861
|% 0,06
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,20
|24,23
|% 0,66
|
|Platin
|961,85
|964,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,09
|1.207,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,97
|79,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,96
|2.035,26
|% 0,66
|