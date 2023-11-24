***BALAT******KENT******SUMAS******KLNMA******UZERB******TBORG******ISBIR******KSTUR******ORMA******QNBFL******CMENT******SODSN******SNPAM******AYES******QNBFB******UMPAS******YBTAS******YONGA******BASCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [AYES, BALAT, BASCM, CMENT, ISBIR, KENT, KLNMA, KSTUR, ORMA, QNBFB, QNBFL, SNPAM, SODSN, SUMAS, TBORG, UMPAS, UZERB, YBTAS, YONGA]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalar17.11.2023 tarihli duyuru (https://borsaistanbul.com/tr/duyuru/6087/bist-piyasa-degeri-agirlikli-pay-endeksleri-kural-setinde-yapilan-degisiklikler-hakkinda-duyuru) ile ilan edilen BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'ndeki değişiklikler uyarınca, 27.11.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere BIST Tüm ve BIST Tüm-100 endekslerinde yer alan paylarda yapılacak değişiklikler aşağıda yer almaktadır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiAYES XUTUM 27/11/2023AYES XTUMY 27/11/2023BALAT XUTUM 27/11/2023BALAT XTUMY 27/11/2023BASCM XUTUM 27/11/2023BASCM XTUMY 27/11/2023CMENT XUTUM 27/11/2023CMENT XTUMY 27/11/2023ISBIR XUTUM 27/11/2023ISBIR XTUMY 27/11/2023KENT XUTUM 27/11/2023KENT XTUMY 27/11/2023KLNMA XUTUM 27/11/2023KLNMA XTUMY 27/11/2023KSTUR XUTUM 27/11/2023KSTUR XTUMY 27/11/2023ORMA XUTUM 27/11/2023ORMA XTUMY 27/11/2023QNBFB XUTUM 27/11/2023QNBFB XTUMY 27/11/2023QNBFL XUTUM 27/11/2023QNBFL XTUMY 27/11/2023SNPAM XUTUM 27/11/2023SNPAM XTUMY 27/11/2023SODSN XUTUM 27/11/2023SODSN XTUMY 27/11/2023SUMAS XUTUM 27/11/2023SUMAS XTUMY 27/11/2023TBORG XUTUM 27/11/2023TBORG XTUMY 27/11/2023UMPAS XUTUM 27/11/2023UMPAS XTUMY 27/11/2023UZERB XUTUM 27/11/2023UZERB XTUMY 27/11/2023YBTAS XUTUM 27/11/2023YBTAS XTUMY 27/11/2023YONGA XUTUM 27/11/2023YONGA XTUMY 27/11/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219969BIST