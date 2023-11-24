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***BALAT* *KENT* *SUMAS* *KLNMA* *UZERB* *TBORG* *ISBIR* *KSTUR* *ORMA* *QNBFL* *CMENT* *SODSN* *SNPAM* *AYES* *QNBFB* *UMPAS* *YBTAS* *YONGA* *BASCM***

24.11.2023 18:16
***BALAT* *KENT* *SUMAS* *KLNMA* *UZERB* *TBORG* *ISBIR* *KSTUR* *ORMA* *QNBFL* *CMENT* *SODSN* *SNPAM* *AYES*


***BALAT******KENT******SUMAS******KLNMA******UZERB******TBORG******ISBIR******KSTUR******ORMA******QNBFL******CMENT******SODSN******SNPAM******AYES******QNBFB******UMPAS******YBTAS******YONGA******BASCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [AYES, BALAT, BASCM, CMENT, ISBIR, KENT, KLNMA, KSTUR, ORMA, QNBFB, QNBFL, SNPAM, SODSN, SUMAS, TBORG, UMPAS, UZERB, YBTAS, YONGA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

17.11.2023 tarihli duyuru (https://borsaistanbul.com/tr/duyuru/6087/bist-piyasa-degeri-agirlikli-pay-endeksleri-kural-setinde-yapilan-degisiklikler-hakkinda-duyuru) ile ilan edilen BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'ndeki değişiklikler uyarınca, 27.11.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere BIST Tüm ve BIST Tüm-100 endekslerinde yer alan paylarda yapılacak değişiklikler aşağıda yer almaktadır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
AYES XUTUM 27/11/2023
AYES XTUMY 27/11/2023
BALAT XUTUM 27/11/2023
BALAT XTUMY 27/11/2023
BASCM XUTUM 27/11/2023
BASCM XTUMY 27/11/2023
CMENT XUTUM 27/11/2023
CMENT XTUMY 27/11/2023
ISBIR XUTUM 27/11/2023
ISBIR XTUMY 27/11/2023
KENT XUTUM 27/11/2023
KENT XTUMY 27/11/2023
KLNMA XUTUM 27/11/2023
KLNMA XTUMY 27/11/2023
KSTUR XUTUM 27/11/2023
KSTUR XTUMY 27/11/2023
ORMA XUTUM 27/11/2023
ORMA XTUMY 27/11/2023
QNBFB XUTUM 27/11/2023
QNBFB XTUMY 27/11/2023
QNBFL XUTUM 27/11/2023
QNBFL XTUMY 27/11/2023
SNPAM XUTUM 27/11/2023
SNPAM XTUMY 27/11/2023
SODSN XUTUM 27/11/2023
SODSN XTUMY 27/11/2023
SUMAS XUTUM 27/11/2023
SUMAS XTUMY 27/11/2023
TBORG XUTUM 27/11/2023
TBORG XTUMY 27/11/2023
UMPAS XUTUM 27/11/2023
UMPAS XTUMY 27/11/2023
UZERB XUTUM 27/11/2023
UZERB XTUMY 27/11/2023
YBTAS XUTUM 27/11/2023
YBTAS XTUMY 27/11/2023
YONGA XUTUM 27/11/2023
YONGA XTUMY 27/11/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219969


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ECZYT 324,50 566.185.454 % 10,00  
GLBMD 46,44 36.297.604 % 10,00  
FONET 31,52 247.102.442 % 9,98  
ATATP 106,30 416.634.928 % 9,98  
RTALB 13,90 84.417.117 % 9,97  
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Riyal 7,6757 7,7142 % 0,27  
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Gümüş ONS 24,31 24,33 % 0,66  
Platin 933,08 935,41 % 0,66  
Paladyum 1.072,53 1.076,35 % 0,66  
Brent Pet. 81,13 81,13 % 0,66  
Altın Ons 2.001,31 2.001,71 % 0,66  
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