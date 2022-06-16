***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi03.06.2022Tescil Tarihi16.06.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su--AçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait finansal raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (bir) yıl süreyle Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin 3 Haziran 2022 tarihli Genel Kurul Kararı, Bandırma Ticareti Sicil Müdürlüğü tarafından 16.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037807BIST