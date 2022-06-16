***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.06.2022 19:07
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.06.2022
Tescil Tarihi
16.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
--
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait finansal raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (bir) yıl süreyle Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin 3 Haziran 2022 tarihli Genel Kurul Kararı, Bandırma Ticareti Sicil Müdürlüğü tarafından 16.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037807
BIST
18:052.485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -45,75
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
18:0517,2927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0550
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
18:0518,3340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,3144
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,3768
En Düşük
17,9707
18:051.028,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 13,01
|Açılış
|: 1.028,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.030,59
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|73,70
|10.966.940
|% 10,00
|
|SANEL
|6,16
|6.069.240
|% 10,00
|
|PRDGS
|2,76
|12.992.482
|% 9,96
|
|YGGYO
|22,38
|23.631.078
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|134.383.318
|% 9,89
|
|FONET
|13,35
|154.278.023
|% -9,98
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|DOBUR
|51,45
|4.461.828
|% -6,45
|
|PENTA
|426,00
|34.722.782
|% -6,37
|
|THYAO
|47,34
|5.241.743.643
|% -2,27
|
|SASA
|45,44
|3.237.929.436
|% 1,61
|
|EREGL
|29,20
|2.886.736.161
|% -2,54
|
|SISE
|21,06
|1.860.406.076
|% -3,39
|
|KRDMD
|12,96
|1.344.319.725
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,65
|1.017.832.211
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,55
|551.752.845
|% -1,92
|
|ODAS
|3,02
|552.894.333
|% 3,07
|
|DOHOL
|3,90
|685.494.688
|% -5,11
|
|ISCTR
|4,71
|790.639.533
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2833
|17,2853
|% 0,28
|
|Euro
|18,2916
|18,3479
|% 1,82
|
|Sterlin
|21,3539
|21,4610
|% 2,15
|
|Frank
|17,8636
|17,9713
|% 3,52
|
|Riyal
|4,5944
|4,6175
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|14,88
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|11,71
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.799
|6.926
|55,00
|
|Yarım
|3.338
|3.388
|27,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.693
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,19
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,11
|