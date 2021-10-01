***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 01.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Esas Sözleşmemizin Yönetim Kurulunun Yetkileri ile ilgili 9. maddesinin tadil edilmesini kararlaştırmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966240BIST