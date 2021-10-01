***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
01.10.2021 23:42
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 01.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Esas Sözleşmemizin Yönetim Kurulunun Yetkileri ile ilgili 9. maddesinin tadil edilmesini kararlaştırmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966240
BIST
18:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,93
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.408
En Düşük
1.395
18:058,8552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0329
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
18:0510,2894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0177
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
18:05501,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,65
|Açılış
|: 501,10
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,54
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,87
|4.571.410
|% 10,00
|
|UZERB
|31,90
|1.188.382
|% 10,00
|
|NUGYO
|9,35
|15.826.770
|% 10,00
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|KARYE
|17,50
|145.543.952
|% 9,99
|
|YEOTK
|69,40
|63.013.918
|% -9,99
|
|RALYH
|5,29
|172.988
|% -9,88
|
|EUYO
|3,37
|3.295.340
|% -9,65
|
|BIOEN
|30,00
|316.126.783
|% -9,42
|
|OYLUM
|8,65
|40.229.361
|% -7,39
|
|GARAN
|9,28
|1.519.084.379
|% 0,43
|
|THYAO
|14,05
|1.365.239.344
|% 0,72
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% -0,83
|
|GARAN
|9,28
|1.519.084.379
|% 0,43
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|ODAS
|1,38
|160.503.535
|% 0,73
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8533
|8,8552
|% -0,37
|
|Euro
|10,2695
|10,2894
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9594
|12,0194
|% 0,24
|
|Frank
|9,4797
|9,5368
|% -0,16
|
|Riyal
|2,3539
|2,3657
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|2,83
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,54
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,07
|
|B. Petrol
|79,12
|79,12
|0,81
|