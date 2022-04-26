***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas Sözleşme Tadiline yönelik gönderilen açıklama "Esas Sözleşme Tadili" şablonu ile tekrar gönderilmektedir.Yönetim Kurulumuzun 25.04.2022 tarihli toplantısında, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması, genel kurul toplantılarının TTK'nın izin verdiği ölçüde İstanbul ili sınırları içinde yapılabilmesi, karın tespiti ve dağıtımına ilişkin esasların yürürlükteki kanun hükümlerine uyumlu hale getirilebilmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6., 15. ve 23. maddelerinde değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır.Esas sözleşme tadiline yönelik sırasıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılacaktır. Gerekli izinlerin alınması akabinde, ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023682BIST