***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.06.2022 17:09
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6., 15. ve 23. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin ekte yer alan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 3 Haziran 2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup kabul edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034587
BIST
17:592.604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 2,18
|Açılış
|: 2.611
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|Önceki Kapanış
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2.623
En Düşük
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17:5916,5241
En Yüksek
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|: 0,43%
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|Açılış
|: 16,5400
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
16,4364
17:5917,7550
En Yüksek
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|: 0,32%
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|Önceki Kapanış
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17:59986,68
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|
993,51
En Düşük
986,68
BIST En Aktif Hisseler17:57
|TETMT
|233,20
|17.469.978
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.528.351
|% 10,00
|
|KORDS
|54,20
|314.126.913
|% 9,94
|
|BOBET
|5,97
|136.937.245
|% 9,94
|
|DOKTA
|26,76
|6.103.082
|% 9,94
|
|KRSTL
|6,77
|7.039.094
|% -9,97
|
|PENTA
|464,10
|103.360.917
|% -9,53
|
|PSGYO
|10,58
|341.027.122
|% -9,34
|
|KLSYN
|2,09
|42.782.299
|% -7,11
|
|MEPET
|2,99
|11.392.241
|% -6,56
|
|SASA
|43,78
|3.989.494.020
|% 8,91
|
|THYAO
|48,10
|3.768.542.319
|% -3,02
|
|KARSN
|7,24
|2.509.454.481
|% 0,70
|
|EREGL
|34,46
|1.541.767.967
|% -0,63
|
|KRDMD
|15,04
|1.440.090.869
|% -1,25
|
|KARSN
|7,24
|2.509.454.481
|% 0,70
|
|DOHOL
|3,94
|864.246.135
|% 2,34
|
|TSKB
|2,24
|439.762.562
|% 6,67
|
|EKGYO
|2,80
|532.899.594
|% -0,36
|
|YKBNK
|4,85
|769.248.254
|% 0,00
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5014
|16,5454
|% 0,56
|
|Euro
|17,7111
|17,7498
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,6242
|20,7276
|% -0,07
|
|Frank
|17,0965
|17,1995
|% -0,12
|
|Riyal
|4,3915
|4,4135
|% 0,36
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-12,75
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,10
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|B. Petrol
|119
|119
|1,81
|
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