***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.04.2022 / 05.05.2022 / 10.05.2022 / 03.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6., 15. ve 23. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin olarak 3 Haziran 2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037803BIST