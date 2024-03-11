***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.03.2024 21:48
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 2., 3., 6. ve 24. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 07.03.2024 tarihinde uygun bulunmuştur.
Ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın da onayını takiben 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257735
BIST
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18:059.132
En Düşük
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|: -0,26%
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
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2.250,41
En Düşük
2.246,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALVES
|41,58
|58.230.170
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|197.604.383
|% 10,00
|
|ORMA
|228,80
|8.504.352
|% 10,00
|
|TMSN
|174,90
|1.015.491.657
|% 10,00
|
|PNLSN
|102,30
|134.599.960
|% 10,00
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|FONET
|38,88
|19.277.870
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.841.339
|% -10,00
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|KLMSN
|33,88
|96.719.437
|% -9,99
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|YAYLA
|24,72
|45.476.301
|% -9,98
|
|OBAMS
|52,40
|5.587.623.194
|% -9,97
|
|THYAO
|280,75
|9.199.828.695
|% 0,54
|
|EREGL
|45,78
|5.795.997.685
|% -0,26
|
|KCHOL
|180,00
|5.613.007.409
|% 3,09
|
|OBAMS
|52,40
|5.587.623.194
|% -9,97
|
|AKBNK
|42,80
|4.875.874.953
|% 2,29
|
|ISCTR
|10,76
|4.485.892.576
|% -0,92
|
|ZOREN
|5,26
|1.009.470.450
|% -2,59
|
|EKGYO
|11,12
|1.867.891.898
|% -1,59
|
|YKBNK
|23,10
|3.400.664.471
|% 0,52
|
|EREGL
|45,78
|5.795.997.685
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0352
|32,0608
|% 0,12
|
|Euro
|34,9848
|35,1424
|% 0,37
|
|Sterlin
|42,2106
|42,4222
|% -0,01
|
|Frank
|37,5362
|37,7244
|% -0,03
|
|Riyal
|8,7848
|8,8288
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,43
|24,49
|% 0,66
|
|Platin
|935,23
|943,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.030,45
|1.035,05
|% 0,66
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|Brent Pet.
|82,44
|82,44
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.182,32
|2.183,06
|% 0,66
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Seans Raporu
18:05
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17:59ORCAY
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 13.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 622, 451 adet işlem
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17:58BIGCH
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17:57ATAKP
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 55.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 356, 575 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 9, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 97, 281.00 milyon TL de
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17:54TGSAS
Yüzde 9.75 oranında artışla 74.30 lira fiyatla işlem gören hissede 702, 596 adet işlem