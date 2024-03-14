***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
14.03.2024 20:45
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 2., 3., 6. ve 24. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığı 11.03.2024 tarihinde duyurulmuştu.
Esas Sözleşme tadil tasarısına yönelik Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru ise
13.03.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00094923180 sayılı
yazı ile uygun bulunmuştur. Ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258929
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|PATEK
|177,10
|1.993.160.354
|% 10,00
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|KERVN
|1,98
|4.458.372
|% 10,00
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|ISATR
|1.724.460,00
|1.724.460
|% 10,00
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|CMENT
|616,00
|8.302.448
|% 10,00
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|MMCAS
|14,41
|10.356.637
|% -9,99
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|AZTEK
|140,00
|447.612.807
|% -9,97
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|FONET
|34,66
|195.433.044
|% -9,97
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|DGATE
|51,70
|49.648.445
|% -9,93
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|IZINV
|48,18
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|% -9,18
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|THYAO
|271,75
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|EREGL
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|LMKDC
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|TUPRS
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|OBAMS
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|ISCTR
|10,39
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|% -1,98
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|EKGYO
|10,90
|1.864.407.210
|% 1,49
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|ZOREN
|5,16
|648.094.571
|% 0,58
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|YKBNK
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|
|AKFGY
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|Dolar
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|Euro
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|Sterlin
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|41,5188
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