***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 2., 3., 6. ve 24. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığı 11.03.2024 tarihinde duyurulmuştu.Esas Sözleşme tadil tasarısına yönelik Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru ise13.03.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00094923180 sayılıyazı ile uygun bulunmuştur. Ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258929BIST