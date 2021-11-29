***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme
29.11.2021 15:40
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Açıklamalar
Şirketi'in 12.11.2021 tarihli genel kurulunda alınan karar uyarınca şirket esas sözleşmesinin 9., 10., 14., 15., 18., 19. ve 23. maddeleri tadil edilmiştir. Bu kapsamda güncel esas sözleşmemizi ekte kamuoyunun bilgisine sunarız.
Ek : Güncel esas sözleşme
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
9 16/11/2021 18/11/2021 10454
10 16/11/2021 18/11/2021 10454
14 16/11/2021 18/11/2021 10454
15 16/11/2021 18/11/2021 10454
18 16/11/2021 18/11/2021 10454
19 16/11/2021 18/11/2021 10454
23 16/11/2021 18/11/2021 10454
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980076
BIST
15:511.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 16,05
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.795
En Düşük
1.777
15:5112,6563
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,2873
|Açılış
|: 12,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
15:5114,3050
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,2960
|Açılış
|: 14,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
15:51731,53
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 18,48
|Açılış
|: 731,53
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler15:51
|RAYSG
|15,07
|7.452.228
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|47.937.756
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.698.323
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|3.224.138
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.119.564
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|289.332.523
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,42
|34.360.137
|% -9,30
|
|DERIM
|7,76
|11.194.339
|% -7,84
|
|BJKAS
|5,35
|73.249.850
|% -7,12
|
|THYAO
|17,20
|2.270.248.802
|% 1,24
|
|SASA
|42,06
|1.278.652.947
|% 6,70
|
|GARAN
|11,42
|1.125.169.296
|% -0,17
|
|ASELS
|21,88
|1.073.377.910
|% 5,80
|
|SISE
|12,12
|892.666.260
|% 1,51
|
|YKBNK
|3,18
|762.153.320
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,26
|426.973.256
|% 1,80
|
|ODAS
|1,53
|231.123.870
|% -0,65
|
|THYAO
|17,20
|2.270.248.802
|% 1,24
|
|ADESE
|0,78
|89.597.565
|% 0,00
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6493
|12,6563
|% 2,32
|
|Euro
|14,2648
|14,3050
|% 2,11
|
|Sterlin
|16,8439
|16,9284
|% 2,26
|
|Frank
|13,6367
|13,7189
|% 2,15
|
|Riyal
|3,3637
|3,3805
|% 2,32
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,27
|
|Altın Gr.
|727
|727
|13,89
|
|Cumhuriyet
|4.840
|4.913
|159,00
|
|Tam
|4.772
|4.897
|118,38
|
|Yarım
|2.308
|2.371
|59,15
|
|Çeyrek
|1.158
|1.185
|29,57
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,28
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,42
|9,44
|0,24
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|3,41
|
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