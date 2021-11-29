***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamalarŞirketi'in 12.11.2021 tarihli genel kurulunda alınan karar uyarınca şirket esas sözleşmesinin 9., 10., 14., 15., 18., 19. ve 23. maddeleri tadil edilmiştir. Bu kapsamda güncel esas sözleşmemizi ekte kamuoyunun bilgisine sunarız.Ek : Güncel esas sözleşmeBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No9 16/11/2021 18/11/2021 1045410 16/11/2021 18/11/2021 1045414 16/11/2021 18/11/2021 1045415 16/11/2021 18/11/2021 1045418 16/11/2021 18/11/2021 1045419 16/11/2021 18/11/2021 1045423 16/11/2021 18/11/2021 10454http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980076BIST