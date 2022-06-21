***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme
21.06.2022 15:33
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6., 15. ve 23. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin olarak 3 Haziran 2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Bu doğrultuda güncel Esas Sözleşmemizi ekte kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 16/06/2022 21/06/2022 10603
15 16/06/2022 21/06/2022 10603
23 16/06/2022 21/06/2022 10603
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038418
BIST
16:372.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 34,65
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
16:3717,3481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0165
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
16:3718,3233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1007
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
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18,5969
En Düşük
18,1722
16:371.023,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,39
|Açılış
|: 1.023,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler16:37
|MAKIM
|11,70
|3.076.527
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.486.589
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,32
|11.091.921
|% 9,93
|
|AKMGY
|49,56
|9.782.290
|% 9,65
|
|RODRG
|18,40
|3.032.497
|% 9,65
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|RYSAS
|8,23
|7.239.292
|% -3,97
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|KENT
|170,20
|290.126
|% -3,46
|
|THYAO
|52,00
|3.705.490.292
|% 2,26
|
|EREGL
|28,72
|3.244.701.606
|% 2,87
|
|SISE
|22,66
|1.463.313.650
|% 1,16
|
|SASA
|45,86
|1.287.634.914
|% 0,75
|
|AKBNK
|9,19
|1.109.611.852
|% 1,55
|
|ODAS
|3,20
|591.592.155
|% 3,56
|
|YKBNK
|5,01
|892.428.425
|% 2,87
|
|EKGYO
|2,64
|329.819.264
|% 0,76
|
|AKBNK
|9,19
|1.109.611.852
|% 1,55
|
|EREGL
|28,72
|3.244.701.606
|% 2,87
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3409
|17,3481
|% 0,10
|
|Euro
|18,3076
|18,3233
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,2452
|21,3518
|% 0,36
|
|Frank
|17,8741
|17,9818
|% 0,18
|
|Riyal
|4,6100
|4,6331
|% 0,09
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-3,91
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|0,62
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.926
|16,00
|
|Tam
|6.801
|6.900
|-4,00
|
|Yarım
|3.339
|3.375
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.687
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,12
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,28
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Seans Raporu
16:37
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16:52GOODY
Yüzde 6.62 oranında artışla 10.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 371 adet işlem
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Yüzde 4.36 oranında artışla 16.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 272, 410 adet işlem
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16:49GOODY
Yüzde 6.72 oranında artışla 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 588, 062 adet işlem