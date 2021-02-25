***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.023.579 6.348.821 218.152.961 -20.058.361 163.583.228 15.190.838 5.611.290 161.582.628 81.066.013 731.500.997 731.500.997Transferler81.066.013 -81.066.013 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)230.996.956 -6.230.717 27.308.553 110.570.814 362.645.606 362.645.606Dönem Sonu Bakiyeler100.023.579 6.348.821 449.149.917 -26.289.078 190.891.781 15.190.838 5.611.290 242.648.641 110.570.814 1.094.146.603 1.094.146.603Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.023.579 6.348.821 449.149.917 -26.289.078 190.891.781 15.190.838 5.611.290 242.648.641 110.570.814 1.094.146.603 1.094.146.603Transferler-21.729.972 132.300.786 -110.570.814 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.956.339 117.256.410 -199.747.810 -90.447.739 -90.447.739Dönem Sonu Bakiyeler100.023.579 6.348.821 427.419.945 -34.245.417 308.148.191 15.190.838 5.611.290 374.949.427 -199.747.810 1.003.698.864 1.003.698.864Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.890.173 341.402.361Dönem Karı (Zararı)-199.747.810 110.570.814Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-199.747.810 110.570.814Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler355.732.383 333.145.031Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 208.947.004 184.931.968Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler67.839.542 -1.723.428Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.791.450 1.422.498Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 5.039.565 -7.886.857Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15,23 3.037.155Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29 64.591.427 1.703.776Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler53.084.051 38.306.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 51.888.767 38.857.231Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 1.195.284 -551.165Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler48.154.873 51.395.982Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler30 -15.830.309 -14.542.385Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler30 63.985.182 65.938.367Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-312.507Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler23.365.868 27.308.553Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32 -48.192.217 30.352.126Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler29 -6.602.959 2.886.271Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler29 9.136.221İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-124.617.012 -46.851.591Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-102.998.312 -8.280.858Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-214.006.498 -50.036.374Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 221.954.834 34.005.880Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-16.834.251Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 2.462.403 -7.706.946Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerDevlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-2.067.244 293.198İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.962.195 1.707.760Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-75.586.468 -2.830.396Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)45.624.273 4.538.156Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları31.367.561 396.864.254Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 -33.999.856 -12.501.033Vergi İadeleri (Ödemeleri)32 -2.257.878 -42.960.860YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-184.227.670 -172.074.944Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.035.196 7.610.252Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.035.196 7.610.252Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,16 -37.987.402 -46.856.708Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.859.848Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 1.976.184.558 1.699.662.340Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.157.150.179 -1.847.033.213Alınan Faiz15.830.309 14.542.385FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI383.175.082 -53.033.339Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri729.750.000 420.136.361Kredilerden Nakit Girişleri6 729.750.000 420.136.361Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-283.318.666 -405.489.756Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -283.318.666 -405.489.756Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.013.178 -4.789.159Ödenen Faiz-55.243.074 -62.890.785YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)194.057.239 116.294.078Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi61.185.390 -8.997.916NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)255.242.629 107.296.162DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ241.954.654 134.658.492DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 497.197.283 241.954.654Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 530.144.576 294.656.978Ticari Alacaklar357.382.721 298.667.509İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 17.687.051 10.673.926İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 339.695.670 287.993.583Diğer Alacaklar610.340 1.104.047İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 610.340 1.104.047Stoklar10 457.476.219 308.339.672Canlı Varlıklar11 216.963.889 180.509.871Peşin Ödenmiş Giderler12 59.485.012 29.988.174Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar32 1.789.337 4.056.078Diğer Dönen Varlıklar43.616.888 22.578.485İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 43.616.888 22.578.485ARA TOPLAM1.667.468.982 1.139.900.814Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar23 238.298.740 41.382.190TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.905.767.722 1.181.283.004DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6.013.838 6.255.956İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 6.013.838 6.255.956Maddi Duran Varlıklar15 657.618.706 797.811.136Kullanım Hakkı Varlıkları8.651.943 16.167.842Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.659.204 3.493.328Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 3.659.204 3.493.328Peşin Ödenmiş Giderler140.439 1.473.882İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 140.439 1.473.882Ertelenmiş Vergi Varlığı32 86.937.322 41.445.385TOPLAM DURAN VARLIKLAR763.021.452 866.647.529TOPLAM VARLIKLAR2.668.789.174 2.047.930.533KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar182.682.357 69.792.528İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar182.682.357 69.792.528Banka Kredileri6 179.356.378 60.721.544Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 3.325.979 9.070.984Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları183.233.685 73.442.932İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları183.233.685 73.442.932Banka Kredileri6 183.233.685 73.442.932Ticari Borçlar664.439.285 455.103.393İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 538.628 1.613.904İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 663.900.657 453.489.489Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 9.704.909 7.895.550Diğer Borçlar3.326.969 2.343.508İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 3.326.969 2.343.508Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.383.438 9.509.240İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 5.383.438 9.509.240Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32 118.850 127.713Kısa Vadeli Karşılıklar51.005.410 40.793.139Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 43.789.535 34.790.178Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 7.215.875 6.002.961ARA TOPLAM1.099.894.903 659.008.003Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler23 31.052.250TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.130.947.153 659.008.003UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar382.142.141 157.646.633İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar382.142.141 157.646.633Banka Kredileri6 375.557.947 148.805.851Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 6.584.194 8.840.782Devlet Teşvik ve Yardımları18 4.198.227Uzun Vadeli Karşılıklar59.665.293 40.595.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 59.665.293 40.595.344Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32 92.335.723 92.335.723TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER534.143.157 294.775.927TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.665.090.310 953.783.930ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.003.698.864 1.094.146.603Ödenmiş Sermaye24 100.023.579 100.023.579Sermaye Düzeltme Farkları24 6.348.821 6.348.821Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)393.174.528 422.860.839Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)393.174.528 422.860.839Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)24 427.419.945 449.149.917Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-34.245.417 -26.289.078Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)308.148.191 190.891.781Yabancı Para Çevrim Farkları308.148.191 190.891.781Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 15.190.838 15.190.838Diğer Yedekler13 5.611.290 5.611.290Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 374.949.427 242.648.641Net Dönem Karı veya Zararı-199.747.810 110.570.814TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.003.698.864 1.094.146.603TOPLAM KAYNAKLAR2.668.789.174 2.047.930.533Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 3.677.878.355 3.439.333.548Satışların Maliyeti25 -3.454.534.402 -2.911.924.370TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)223.343.953 527.409.178BRÜT KAR (ZARAR)223.343.953 527.409.178Genel Yönetim Giderleri26 -117.316.994 -99.597.499Pazarlama Giderleri26 -195.049.706 -187.876.712Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -1.150.560 -1.009.644Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 184.518.692 110.711.600Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -212.159.722 -140.512.372ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-117.814.337 209.124.551Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 6.602.960Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -73.727.648 -7.627.202FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-184.939.025 201.497.349Finansman Gelirleri30 15.830.309 13.267.767Finansman Giderleri30 -78.831.311 -73.842.176SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-247.940.027 140.922.940Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri48.192.217 -30.352.126Dönem Vergi (Gideri) Geliri32 6.448.858 -39.909.307Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri32 41.743.359 9.557.181SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-199.747.810 110.570.814DÖNEM KARI (ZARARI)-199.747.810 110.570.814Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları33 -199.747.810 110.570.814Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar31 -7.956.339 224.766.239Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.945.424 -7.788.396Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.989.085 232.554.635Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.989.085 1.557.679Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi24 -50.194.911Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi24 281.191.867Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar117.256.410 27.308.553Yabancı Para Çevrim Farkları117.256.410 27.308.553Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri31 117.256.410 27.308.553DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)109.300.071 252.074.792TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-90.447.739 362.645.606Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-90.447.739 362.645.606http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912553BIST