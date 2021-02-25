***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
25.02.2021 07:32
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 218.152.961 -20.058.361 163.583.228 15.190.838 5.611.290 161.582.628 81.066.013 731.500.997 731.500.997
Transferler
81.066.013 -81.066.013 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
230.996.956 -6.230.717 27.308.553 110.570.814 362.645.606 362.645.606
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 449.149.917 -26.289.078 190.891.781 15.190.838 5.611.290 242.648.641 110.570.814 1.094.146.603 1.094.146.603
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 449.149.917 -26.289.078 190.891.781 15.190.838 5.611.290 242.648.641 110.570.814 1.094.146.603 1.094.146.603
Transferler
-21.729.972 132.300.786 -110.570.814 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.956.339 117.256.410 -199.747.810 -90.447.739 -90.447.739
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 427.419.945 -34.245.417 308.148.191 15.190.838 5.611.290 374.949.427 -199.747.810 1.003.698.864 1.003.698.864
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.890.173 341.402.361
Dönem Karı (Zararı)
-199.747.810 110.570.814
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-199.747.810 110.570.814
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
355.732.383 333.145.031
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 208.947.004 184.931.968
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
67.839.542 -1.723.428
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.791.450 1.422.498
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.039.565 -7.886.857
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,23 3.037.155
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 64.591.427 1.703.776
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
53.084.051 38.306.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 51.888.767 38.857.231
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.195.284 -551.165
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
48.154.873 51.395.982
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
30 -15.830.309 -14.542.385
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 63.985.182 65.938.367
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-312.507
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23.365.868 27.308.553
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 -48.192.217 30.352.126
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 -6.602.959 2.886.271
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29 9.136.221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-124.617.012 -46.851.591
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.998.312 -8.280.858
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-214.006.498 -50.036.374
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 221.954.834 34.005.880
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.834.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 2.462.403 -7.706.946
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-2.067.244 293.198
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.962.195 1.707.760
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-75.586.468 -2.830.396
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
45.624.273 4.538.156
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.367.561 396.864.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -33.999.856 -12.501.033
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
32 -2.257.878 -42.960.860
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-184.227.670 -172.074.944
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.035.196 7.610.252
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.035.196 7.610.252
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -37.987.402 -46.856.708
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.859.848
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 1.976.184.558 1.699.662.340
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.157.150.179 -1.847.033.213
Alınan Faiz
15.830.309 14.542.385
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
383.175.082 -53.033.339
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
729.750.000 420.136.361
Kredilerden Nakit Girişleri
6 729.750.000 420.136.361
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-283.318.666 -405.489.756
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -283.318.666 -405.489.756
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.013.178 -4.789.159
Ödenen Faiz
-55.243.074 -62.890.785
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
194.057.239 116.294.078
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
61.185.390 -8.997.916
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
255.242.629 107.296.162
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
241.954.654 134.658.492
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 497.197.283 241.954.654
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 530.144.576 294.656.978
Ticari Alacaklar
357.382.721 298.667.509
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 17.687.051 10.673.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 339.695.670 287.993.583
Diğer Alacaklar
610.340 1.104.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 610.340 1.104.047
Stoklar
10 457.476.219 308.339.672
Canlı Varlıklar
11 216.963.889 180.509.871
Peşin Ödenmiş Giderler
12 59.485.012 29.988.174
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 1.789.337 4.056.078
Diğer Dönen Varlıklar
43.616.888 22.578.485
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 43.616.888 22.578.485
ARA TOPLAM
1.667.468.982 1.139.900.814
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
23 238.298.740 41.382.190
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.905.767.722 1.181.283.004
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6.013.838 6.255.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.013.838 6.255.956
Maddi Duran Varlıklar
15 657.618.706 797.811.136
Kullanım Hakkı Varlıkları
8.651.943 16.167.842
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.659.204 3.493.328
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 3.659.204 3.493.328
Peşin Ödenmiş Giderler
140.439 1.473.882
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 140.439 1.473.882
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 86.937.322 41.445.385
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
763.021.452 866.647.529
TOPLAM VARLIKLAR
2.668.789.174 2.047.930.533
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
182.682.357 69.792.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
182.682.357 69.792.528
Banka Kredileri
6 179.356.378 60.721.544
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 3.325.979 9.070.984
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
183.233.685 73.442.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
183.233.685 73.442.932
Banka Kredileri
6 183.233.685 73.442.932
Ticari Borçlar
664.439.285 455.103.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 538.628 1.613.904
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 663.900.657 453.489.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 9.704.909 7.895.550
Diğer Borçlar
3.326.969 2.343.508
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.326.969 2.343.508
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.383.438 9.509.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 5.383.438 9.509.240
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 118.850 127.713
Kısa Vadeli Karşılıklar
51.005.410 40.793.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 43.789.535 34.790.178
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 7.215.875 6.002.961
ARA TOPLAM
1.099.894.903 659.008.003
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
23 31.052.250
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.130.947.153 659.008.003
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
382.142.141 157.646.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
382.142.141 157.646.633
Banka Kredileri
6 375.557.947 148.805.851
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 6.584.194 8.840.782
Devlet Teşvik ve Yardımları
18 4.198.227
Uzun Vadeli Karşılıklar
59.665.293 40.595.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 59.665.293 40.595.344
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 92.335.723 92.335.723
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
534.143.157 294.775.927
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.665.090.310 953.783.930
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.003.698.864 1.094.146.603
Ödenmiş Sermaye
24 100.023.579 100.023.579
Sermaye Düzeltme Farkları
24 6.348.821 6.348.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
393.174.528 422.860.839
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
393.174.528 422.860.839
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 427.419.945 449.149.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.245.417 -26.289.078
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
308.148.191 190.891.781
Yabancı Para Çevrim Farkları
308.148.191 190.891.781
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 15.190.838 15.190.838
Diğer Yedekler
13 5.611.290 5.611.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 374.949.427 242.648.641
Net Dönem Karı veya Zararı
-199.747.810 110.570.814
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.003.698.864 1.094.146.603
TOPLAM KAYNAKLAR
2.668.789.174 2.047.930.533
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25 3.677.878.355 3.439.333.548
Satışların Maliyeti
25 -3.454.534.402 -2.911.924.370
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
223.343.953 527.409.178
BRÜT KAR (ZARAR)
223.343.953 527.409.178
Genel Yönetim Giderleri
26 -117.316.994 -99.597.499
Pazarlama Giderleri
26 -195.049.706 -187.876.712
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -1.150.560 -1.009.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 184.518.692 110.711.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -212.159.722 -140.512.372
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-117.814.337 209.124.551
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 6.602.960
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -73.727.648 -7.627.202
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-184.939.025 201.497.349
Finansman Gelirleri
30 15.830.309 13.267.767
Finansman Giderleri
30 -78.831.311 -73.842.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-247.940.027 140.922.940
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
48.192.217 -30.352.126
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
32 6.448.858 -39.909.307
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32 41.743.359 9.557.181
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-199.747.810 110.570.814
DÖNEM KARI (ZARARI)
-199.747.810 110.570.814
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
33 -199.747.810 110.570.814
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
31 -7.956.339 224.766.239
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.945.424 -7.788.396
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.989.085 232.554.635
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.989.085 1.557.679
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
24 -50.194.911
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
24 281.191.867
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
117.256.410 27.308.553
Yabancı Para Çevrim Farkları
117.256.410 27.308.553
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
31 117.256.410 27.308.553
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
109.300.071 252.074.792
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-90.447.739 362.645.606
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-90.447.739 362.645.606
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912553
BIST