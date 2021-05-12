***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.023.579 6.348.821 449.149.917 -26.289.078 190.891.781 15.190.838 5.611.290 242.648.641 110.570.814 1.094.146.603 1.094.146.603Transferler110.570.814 -110.570.814 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-772.280 30.194.280 -34.249.848 -4.827.848 -4.827.848Dönem Sonu Bakiyeler100.023.579 6.348.821 449.149.917 -27.061.358 221.086.061 15.190.838 5.611.290 353.219.455 -34.249.848 1.089.318.755 1.089.318.755Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.023.579 6.348.821 427.419.945 -34.245.417 308.148.191 15.190.838 5.611.290 374.949.427 -199.747.810 1.003.698.864 1.003.698.864Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-199.747.810 199.747.810 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-753.930 45.256.649 -15.666.895 28.835.824 28.835.824Dönem Sonu Bakiyeler100.023.579 6.348.821 427.419.945 -34.999.347 353.404.840 15.190.838 5.611.290 175.201.617 -15.666.895 1.032.534.688 1.032.534.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-115.851.594 40.719.457Dönem Karı (Zararı)-15.666.895 -34.249.848Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler117.771.894 135.739.095Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler46.384.827 70.361.532Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.030.456 2.842.504Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -168.559 -205.609Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 100.717 3.048.113Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -2.962.614 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22.352.089 24.253.052Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21.798.942 24.885.222Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler553.147 -632.170Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19.029.139 12.679.646Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.542.029 -2.206.938Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24.571.168 14.886.584Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler33.977.237 30.194.280Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -4.802.263 -4.574.755Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler912.174 -17.164Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler2.949.147 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-193.873.840 -30.049.918Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-120.251.743 -41.939.576İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-120.251.743 -41.939.576Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-43.292.580 -58.779.319Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.248.073 69.522.026İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)27.248.073 69.522.026Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8.925.882 6.054.347Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)1.360.531 249.392İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-67.864.003 -5.156.788Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-69.300.287 -23.554.053Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.436.284 18.397.265Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-91.768.841 71.439.329Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-24.394.758 -30.162.072Vergi İadeleri (Ödemeleri)312.005 -557.800YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-69.386.177 -55.668.343Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.049.920 625.044Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.049.920 625.044Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.729.343 -6.642.793Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.729.343 -6.642.793Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.000Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri624.502.640 447.498.095Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-680.801.423 -499.355.625Alınan Faiz5.542.029 2.206.936FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI96.827.937 154.142.062Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 855.750.000 425.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -738.654.206 -253.032.094Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.274.857 -5.769.853Ödenen Faiz-10.993.000 -12.055.991YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-88.409.834 139.193.176Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi11.032.254 -8.466.713NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-77.377.580 130.726.463DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ497.197.283 241.954.654DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 419.819.703 372.681.117Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 493.029.593 530.144.576Ticari Alacaklar7 472.155.298 357.382.721İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 27.572.661 17.687.051İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 444.582.637 339.695.670Diğer Alacaklar926.030 610.340İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar926.030 610.340Stoklar8 494.655.213 457.476.219Canlı Varlıklar9 241.486.570 216.963.889Peşin Ödenmiş Giderler86.252.450 59.485.012Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.115.130 1.789.337Diğer Dönen Varlıklar33.517.208 43.616.888ARA TOPLAM1.824.137.492 1.667.468.982Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 278.251.631 238.298.740TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.102.389.123 1.905.767.722DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6.012.875 6.013.838İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.012.875 6.013.838Maddi Duran Varlıklar11 662.603.144 657.618.706Kullanım Hakkı Varlıkları25.082.188 8.651.943Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.418.631 3.659.204Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.418.631 3.659.204Peşin Ödenmiş Giderler170.391 140.439Ertelenmiş Vergi Varlığı92.242.029 86.937.322TOPLAM DURAN VARLIKLAR790.529.258 763.021.452TOPLAM VARLIKLAR2.892.918.381 2.668.789.174KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar153.173.703 182.682.357İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar153.173.703 182.682.357Banka Kredileri5 145.338.471 179.356.378Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 7.835.232 3.325.979Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 296.066.207 183.233.685Ticari Borçlar7 675.767.323 664.439.285İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 2.606.666 538.628İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 673.160.657 663.900.657Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18.037.056 9.704.909Diğer Borçlar2.680.149 3.326.969İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.680.149 3.326.969Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.621.029 5.383.438Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü132.638 118.850Kısa Vadeli Karşılıklar45.498.875 51.005.410Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar37.729.853 43.789.535Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7.769.022 7.215.875ARA TOPLAM1.201.976.980 1.099.894.903Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler12 55.486.278 31.052.250TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.257.463.258 1.130.947.153UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar446.397.269 382.142.141İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar446.397.269 382.142.141Banka Kredileri5 427.625.670 375.557.947Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 18.771.599 6.584.194Uzun Vadeli Karşılıklar64.187.443 59.665.293Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar64.187.443 59.665.293Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü92.335.723 92.335.723TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER602.920.435 534.143.157TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.860.383.693 1.665.090.310ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.032.534.688 1.003.698.864Ödenmiş Sermaye13 100.023.579 100.023.579Sermaye Düzeltme Farkları13 6.348.821 6.348.821Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)392.420.598 393.174.528Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)392.420.598 393.174.528Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 427.419.945 427.419.945Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-34.999.347 -34.245.417Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)353.404.840 308.148.191Yabancı Para Çevrim Farkları353.404.840 308.148.191Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 15.190.838 15.190.838Diğer Yedekler13 5.611.290 5.611.290Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 175.201.617 374.949.427Net Dönem Karı veya Zararı-15.666.895 -199.747.810TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.032.534.688 1.003.698.864TOPLAM KAYNAKLAR2.892.918.381 2.668.789.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.119.152.290 818.552.339Satışların Maliyeti14 -1.005.634.776 -769.167.781TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)113.517.514 49.384.558BRÜT KAR (ZARAR)113.517.514 49.384.558Genel Yönetim Giderleri-24.228.416 -17.492.900Pazarlama Giderleri-57.145.129 -41.671.741Araştırma ve Geliştirme Giderleri-312.399 -329.430Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 55.957.132 11.675.045Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -85.036.003 -24.273.173ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.752.699 -22.707.641Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.287.508 17.164Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-2.210.800 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.829.407 -22.690.477Finansman Gelirleri5.542.029 2.114.689Finansman Giderleri-30.840.594 -18.248.815SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-20.469.158 -38.824.603Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.802.263 4.574.755Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -313.963 -103.362Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 5.116.226 4.678.117SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-15.666.895 -34.249.848DÖNEM KARI (ZARARI)-15.666.895 -34.249.848Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-15.666.895 -34.249.848Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-753.930 -772.280Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-942.412 -965.350Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler188.482 193.070Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri188.482 193.070Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar45.256.649 30.194.280Yabancı Para Çevrim Farkları45.256.649 30.194.280DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.502.719 29.422.000TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.835.824 -4.827.848Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları28.835.824 -4.827.848http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936448BIST