***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.023.579 6.348.821 449.149.917 -26.289.078 422.860.839 422.860.839 190.891.781 190.891.781 15.190.838 5.611.290 242.648.641 110.570.814 353.219.455 1.094.146.603 1.094.146.603Transferler-21.729.972 -21.729.972 -21.729.972 132.300.786 -110.570.814 21.729.972Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.956.339 -7.956.339 -7.956.339 117.256.410 117.256.410 -199.747.810 -199.747.810 -90.447.739 -90.447.739Dönem Sonu Bakiyeler100.023.579 6.348.821 427.419.945 -34.245.417 393.174.528 393.174.528 308.148.191 308.148.191 15.190.838 5.611.290 374.949.427 -199.747.810 175.201.617 1.003.698.864 1.003.698.864Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.023.579 6.348.821 427.419.945 -34.245.417 393.174.528 393.174.528 308.148.191 308.148.191 15.190.838 5.611.290 374.949.427 -199.747.810 175.201.617 1.003.698.864 1.003.698.864Transferler-13.382.322 -13.382.322 -13.382.322 -186.365.488 199.747.810 13.382.322 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.505.215 -4.505.215 -4.505.215 287.511.875 287.511.875 95.150.799 95.150.799 378.157.459 378.157.459Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-137.759.280 -137.759.280 -137.759.280 -137.759.280Dönem Sonu Bakiyeler100.023.579 6.348.821 414.037.623 -38.750.632 375.286.991 375.286.991 457.900.786 457.900.786 15.190.838 5.611.290 188.583.939 95.150.799 283.734.738 1.244.097.043 1.244.097.043Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI106.957.015 -4.890.173Dönem Karı (Zararı)95.150.799 -199.747.810Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)95.150.799 -199.747.810Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler608.183.901 355.732.383Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 252.279.924 208.947.004Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-46.803.574 67.839.542Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -107.087 -1.791.450Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 17.894.940 5.039.565Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29 -64.591.427 64.591.427Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler61.195.478 53.084.051Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 60.676.613 51.888.767Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler20 518.865 1.195.284Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler87.960.460 48.154.873Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31 -92.021.850 -15.830.309Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31 179.982.310 63.985.182Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler130.695.359 23.365.868Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler33 23.141.944 -48.192.217Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler30 4.117.806 -6.602.959Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler30 95.596.504 9.136.221İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-548.394.489 -124.617.012Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-199.650.223 -102.998.312İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-199.650.223 -102.998.312Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-594.586.310 -214.006.498Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler361.520.043 221.954.834Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10.893.203 2.462.403Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-2.067.244İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-126.571.202 -29.962.195Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-153.426.028 -75.586.468Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26.854.826 45.624.273Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları154.940.211 31.367.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -45.287.245 -33.999.856Vergi İadeleri (Ödemeleri)33 -2.695.951 -2.257.878YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-162.253.585 -200.057.979Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.941.980 11.035.196Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.941.980 11.035.196Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,16 -145.659.702 -37.987.402Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri290.301.650 7.859.848Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 3.119.863.192 1.976.184.558Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.431.700.705 -2.157.150.179FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI247.844.750 399.005.391Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 615.364.253 729.750.000Kredilerden Nakit Girişleri6 600.351.990 729.750.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri15.012.263Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -266.000.000 -283.318.666Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-266.000.000 -283.318.666Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-27.780.353 -8.013.178Ödenen Faiz-165.761.000 -55.243.074Alınan Faiz92.021.850 15.830.309YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)192.548.180 194.057.239Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi63.193.899 61.185.390NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)255.742.079 255.242.629DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ497.197.283 241.954.654DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 752.939.362 497.197.283Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 769.346.310 530.144.576Ticari Alacaklar558.554.752 357.382.721İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 33.652.282 17.687.051İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 524.902.470 339.695.670Diğer Alacaklar11.406.845 610.340İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 11.406.845 610.340Stoklar10 1.034.167.589 457.476.219Canlı Varlıklar11 380.529.090 216.963.889Peşin Ödenmiş Giderler12 184.666.902 59.485.012Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar33 1.789.337Diğer Dönen Varlıklar23 53.032.868 43.616.888İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar53.032.868 43.616.888ARA TOPLAM2.991.704.356 1.667.468.982Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar24 22.818.494 238.298.740TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.014.522.850 1.905.767.722DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar106.373 6.013.838İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 106.373 6.013.838Maddi Duran Varlıklar15 712.461.517 657.618.706Kullanım Hakkı Varlıkları17 42.287.935 8.651.943Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 3.652.186 3.659.204Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.652.186 3.659.204Peşin Ödenmiş Giderler12 20.757.936 140.439Ertelenmiş Vergi Varlığı33 118.695.639 86.937.322TOPLAM DURAN VARLIKLAR897.961.586 763.021.452TOPLAM VARLIKLAR3.912.484.436 2.668.789.174KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar347.831.493 182.682.357İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar347.831.493 182.682.357Banka Kredileri6 335.799.880 179.356.378Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 12.031.613 3.325.979Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları459.408.014 183.233.685İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları459.408.014 183.233.685Banka Kredileri6 459.408.014 183.233.685Diğer Finansal Yükümlülükler15.012.263Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 15.012.263Ticari Borçlar1.201.678.951 664.439.285İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 1.911.616 538.628İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 1.199.767.335 663.900.657Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 20.598.112 9.704.909Diğer Borçlar1.486.151 3.326.969İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.486.151 3.326.969Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26.767.454 5.383.438İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 26.767.454 5.383.438Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü33 38.663.109 118.850Kısa Vadeli Karşılıklar52.890.957 51.005.410Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 45.156.217 43.789.535Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 7.734.740 7.215.875Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler103.577İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler103.577ARA TOPLAM2.164.440.081 1.099.894.903Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler24 31.052.250TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.164.440.081 1.130.947.153UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar317.745.232 382.142.141İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar317.745.232 382.142.141Banka Kredileri6 291.513.416 375.557.947Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 26.231.816 6.584.194Diğer Borçlar105.310İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar105.310Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.367.232İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.367.232Uzun Vadeli Karşılıklar80.284.668 59.665.293Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 80.284.668 59.665.293Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü33 100.444.870 92.335.723TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER503.947.312 534.143.157TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.668.387.393 1.665.090.310ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.244.097.043 1.003.698.864Ödenmiş Sermaye25 100.023.579 100.023.579Sermaye Düzeltme Farkları25 6.348.821 6.348.821Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)375.286.991 393.174.528Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)375.286.991 393.174.528Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)25 414.037.623 427.419.945Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-38.750.632 -34.245.417Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)457.900.786 308.148.191Yabancı Para Çevrim Farkları457.900.786 308.148.191Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25 15.190.838 15.190.838Diğer Yedekler25 5.611.290 5.611.290Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25 188.583.939 374.949.427Net Dönem Karı veya Zararı95.150.799 -199.747.810TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.244.097.043 1.003.698.864TOPLAM KAYNAKLAR3.912.484.436 2.668.789.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 5.321.483.536 3.677.878.355Satışların Maliyeti26 -4.641.890.751 -3.454.534.402TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)679.592.785 223.343.953BRÜT KAR (ZARAR)679.592.785 223.343.953Genel Yönetim Giderleri27 -116.699.116 -117.316.994Pazarlama Giderleri27 -258.858.751 -195.049.706Araştırma ve Geliştirme Giderleri27 -3.149.033 -1.150.560Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 263.082.327 184.518.692Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -493.061.653 -212.159.722ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)70.906.559 -117.814.337Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30 128.413.327 6.602.960Yatırım Faaliyetlerinden Giderler30 -25.776.930 -73.727.648FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)173.542.956 -184.939.025Finansman Gelirleri31 169.198.659 15.830.309Finansman Giderleri31 -224.448.872 -78.831.311SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)118.292.743 -247.940.027Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-23.141.944 48.192.217Dönem Vergi (Gideri) Geliri33 -44.716.967 6.448.858Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri33 21.575.023 41.743.359SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)95.150.799 -199.747.810DÖNEM KARI (ZARARI)95.150.799 -199.747.810Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları95.150.799 -199.747.810Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar32 -4.505.215 -7.956.339Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.631.519 -9.945.424Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.126.304 1.989.085Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.126.304 1.989.085Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar149.752.595 117.256.410Yabancı Para Çevrim Farkları32 149.752.595 117.256.410DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)145.247.380 109.300.071TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)240.398.179 -90.447.739Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları240.398.179 -90.447.739http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003627BIST