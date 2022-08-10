***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2022 18:22
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 427.419.945 -34.245.417 393.174.528 393.174.528 308.148.191 308.148.191 15.190.838 5.611.290 374.949.427 -199.747.810 175.201.617 1.003.698.864 1.003.698.864
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 -199.747.810 199.747.810 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.168.428 -1.168.428 -1.168.428 109.622.102 109.622.102 150.594.526 150.594.526 259.048.200 259.048.200
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 -137.759.280 -137.759.280 0 -137.759.280 -137.759.280
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 427.419.945 -35.413.845 392.006.100 392.006.100 280.011.013 280.011.013 15.190.838 5.611.290 175.201.617 150.594.526 325.796.143 1.124.987.784 1.124.987.784
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 414.037.623 -38.750.632 375.286.991 375.286.991 457.900.786 457.900.786 15.190.838 5.611.290 188.583.939 95.150.799 283.734.738 1.244.097.043 1.244.097.043
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0
Transferler
-6.691.161 -6.691.161 -6.691.161 0 101.841.960 -95.150.799 6.691.161 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-985.596 -985.596 -985.596 119.994.798 119.994.798 108.231.167 108.231.167 227.240.369 227.240.369
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 407.346.462 -39.736.228 367.610.234 367.610.234 577.895.584 577.895.584 15.190.838 5.611.290 290.425.899 108.231.167 398.657.066 1.471.337.412 1.471.337.412
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
199.491.833 79.114.878
Dönem Karı (Zararı)
108.231.167 150.594.526
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
108.231.167 150.594.526
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
232.860.606 130.407.060
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
100.059.774 124.543.638
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-850.387 -68.952.111
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-623.638 203.778
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-226.749 -4.564.462
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -64.591.427
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.179.968 12.356.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.928.472 12.736.257
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.251.496 -379.328
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
69.316.277 25.245.941
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.754.123 -29.750.559
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
81.070.400 54.996.500
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-22.131.562 -53.764.035
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
78.286.536 -5.444.141
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
785.267
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
785.267
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 95.635.572
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-88.854.586 -176.222.014
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-333.778.766 -160.687.151
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-333.778.766 -160.687.151
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.797.005 8.725.017
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
858.564.707 115.403.544
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
858.564.707 115.403.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.298.570 7.207.442
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-4.016.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-576.125.843 -146.870.866
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-586.367.416 -149.550.436
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10.241.573 2.679.570
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
252.237.187 104.779.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.649.892 -25.557.981
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-49.095.462 -106.713
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-669.201.421 80.851.830
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.694.795
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.694.795
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.539.524 -41.307.415
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.539.524 -41.307.415
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
226.518.540
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.062.047.686 1.249.822.736
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.554.510.932 -1.355.876.826
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-108.198.651 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-108.198.651 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
223.804.347 320.341.047
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
728.184.103 1.083.750.000
Kredilerden Nakit Girişleri
695.000.000 1.083.750.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
33.184.103 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-442.727.273 -738.284.107
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-442.727.273 -738.284.107
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.370.967 -17.480.645
Ödenen Faiz
-64.035.639 -37.394.760
Alınan Faiz
11.754.123 29.750.559
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-245.905.241 480.307.755
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
119.994.798 16.373.212
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-125.910.443 496.680.967
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
752.939.362 497.197.283
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
627.028.919 993.878.250
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 641.814.901 769.346.310
Ticari Alacaklar
6 892.957.156 558.554.752
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 147.522.606 33.652.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
745.434.550 524.902.470
Diğer Alacaklar
22.588.480 11.406.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.588.480 11.406.845
Stoklar
7 1.238.025.827 1.034.167.589
Canlı Varlıklar
8 647.470.096 380.529.090
Peşin Ödenmiş Giderler
10 458.797.091 184.666.902
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 16.751.963
Diğer Dönen Varlıklar
11 358.104.709 53.032.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
358.104.709 53.032.868
ARA TOPLAM
4.276.510.223 2.991.704.356
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
14 22.818.494 22.818.494
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.299.328.717 3.014.522.850
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
106.373 106.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
106.373 106.373
Maddi Duran Varlıklar
12 687.940.346 712.461.517
Kullanım Hakkı Varlıkları
35.392.593 42.287.935
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 63.236.207 3.652.186
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
63.236.207 3.652.186
Peşin Ödenmiş Giderler
10 128.956.587 20.757.936
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 132.795.396 118.695.639
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.048.427.502 897.961.586
TOPLAM VARLIKLAR
5.347.756.219 3.912.484.436
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
690.956.130 347.831.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
690.956.130 347.831.493
Banka Kredileri
4 678.425.217 335.799.880
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 12.530.913 12.031.613
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 472.227.800 459.408.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 472.227.800 459.408.014
Banka Kredileri
4 472.227.800 459.408.014
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 48.196.366 15.012.263
Ticari Borçlar
6 2.060.243.658 1.201.678.951
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.911.616
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.060.243.658 1.199.767.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24.896.682 20.598.112
Diğer Borçlar
9.392.723 1.486.151
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.088.879
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.303.844 1.486.151
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.871.512 26.767.454
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 100.710.538 38.663.109
Kısa Vadeli Karşılıklar
44.870.457 52.890.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
33.884.221 45.156.217
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.986.236 7.734.740
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.359.942 103.577
ARA TOPLAM
3.484.725.808 2.164.440.081
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.484.725.808 2.164.440.081
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 197.304.800 317.745.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 197.304.800 317.745.232
Banka Kredileri
4 177.451.776 291.513.416
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 19.853.024 26.231.816
Diğer Borçlar
105.310 105.310
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
105.310 105.310
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.341.810 5.367.232
Uzun Vadeli Karşılıklar
94.206.445 80.284.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
94.206.445 80.284.668
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 98.734.634 100.444.870
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
391.692.999 503.947.312
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.876.418.807 2.668.387.393
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.471.337.412 1.244.097.043
Ödenmiş Sermaye
15 100.023.579 100.023.579
Sermaye Düzeltme Farkları
15 6.348.821 6.348.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
367.610.234 375.286.991
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
367.610.234 375.286.991
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 407.346.462 414.037.623
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39.736.228 -38.750.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
577.895.584 457.900.786
Yabancı Para Çevrim Farkları
577.895.584 457.900.786
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 15.190.838 15.190.838
Diğer Yedekler
15 5.611.290 5.611.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 290.425.899 188.583.939
Net Dönem Karı veya Zararı
108.231.167 95.150.799
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.471.337.412 1.244.097.043
TOPLAM KAYNAKLAR
5.347.756.219 3.912.484.436
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 4.837.560.633 2.499.458.824 2.815.915.337 1.380.306.534
Satışların Maliyeti
16 -4.131.120.636 -2.195.108.043 -2.307.577.509 -1.189.473.267
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
706.439.997 304.350.781 508.337.828 190.833.267
BRÜT KAR (ZARAR)
706.439.997 304.350.781 508.337.828 190.833.267
Genel Yönetim Giderleri
-59.475.341 -60.895.839 -35.351.425 -36.667.423
Pazarlama Giderleri
-271.268.647 -113.477.952 -158.124.848 -56.332.823
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-679.243 -366.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 248.243.199 104.470.885 137.826.415 48.513.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -280.385.501 -141.214.370 -128.385.652 -56.178.367
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
343.553.707 92.554.262 324.302.318 89.801.563
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.167.101 106.754.203 2.167.101 102.590.038
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.087.457
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
345.720.808 197.221.008 326.469.419 192.391.601
Finansman Gelirleri
36.973.601 29.750.559 5.170.187 24.208.530
Finansman Giderleri
-196.176.706 -81.821.182 -94.834.075 -50.980.588
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
186.517.703 145.150.385 236.805.531 165.619.543
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-78.286.536 5.444.141 -74.156.454 641.878
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -94.390.928 -4.086.916 -67.994.143 -3.772.953
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 16.104.392 9.531.057 -6.162.311 4.414.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
108.231.167 150.594.526 162.649.077 166.261.421
DÖNEM KARI (ZARARI)
108.231.167 150.594.526 162.649.077 166.261.421
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
108.231.167 150.594.526 162.649.077 166.261.421
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-985.596 -1.168.428 -435.713 -414.498
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.279.995 -1.460.535 -565.861 -518.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
294.399 292.107 130.148 103.625
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
294.399 292.107 130.148 103.625
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
119.994.798 109.622.102 53.733.162 64.365.453
Yabancı Para Çevrim Farkları
119.994.798 109.622.102 53.733.162 64.365.453
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
119.009.202 108.453.674 53.297.449 63.950.955
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
227.240.369 259.048.200 215.946.526 230.212.376
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
227.240.369 259.048.200 215.946.526 230.212.376
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054314
BIST