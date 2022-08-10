***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.023.579 6.348.821 427.419.945 -34.245.417 393.174.528 393.174.528 308.148.191 308.148.191 15.190.838 5.611.290 374.949.427 -199.747.810 175.201.617 1.003.698.864 1.003.698.864Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 -199.747.810 199.747.810 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.168.428 -1.168.428 -1.168.428 109.622.102 109.622.102 150.594.526 150.594.526 259.048.200 259.048.200Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 -137.759.280 -137.759.280 0 -137.759.280 -137.759.280Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler100.023.579 6.348.821 427.419.945 -35.413.845 392.006.100 392.006.100 280.011.013 280.011.013 15.190.838 5.611.290 175.201.617 150.594.526 325.796.143 1.124.987.784 1.124.987.784Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.023.579 6.348.821 414.037.623 -38.750.632 375.286.991 375.286.991 457.900.786 457.900.786 15.190.838 5.611.290 188.583.939 95.150.799 283.734.738 1.244.097.043 1.244.097.043Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0Transferler-6.691.161 -6.691.161 -6.691.161 0 101.841.960 -95.150.799 6.691.161 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-985.596 -985.596 -985.596 119.994.798 119.994.798 108.231.167 108.231.167 227.240.369 227.240.369Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler100.023.579 6.348.821 407.346.462 -39.736.228 367.610.234 367.610.234 577.895.584 577.895.584 15.190.838 5.611.290 290.425.899 108.231.167 398.657.066 1.471.337.412 1.471.337.412Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI199.491.833 79.114.878Dönem Karı (Zararı)108.231.167 150.594.526Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)108.231.167 150.594.526Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler232.860.606 130.407.060Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler100.059.774 124.543.638Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-850.387 -68.952.111Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-623.638 203.778Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-226.749 -4.564.462Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -64.591.427Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.179.968 12.356.929Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.928.472 12.736.257Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.251.496 -379.328Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler69.316.277 25.245.941Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-11.754.123 -29.750.559Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler81.070.400 54.996.500Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-22.131.562 -53.764.035Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler78.286.536 -5.444.141Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler785.267Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler785.267Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 95.635.572İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-88.854.586 -176.222.014Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-333.778.766 -160.687.151İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-333.778.766 -160.687.151Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-37.797.005 8.725.017Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler858.564.707 115.403.544İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)858.564.707 115.403.544Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.298.570 7.207.442Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-4.016.249İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-576.125.843 -146.870.866Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-586.367.416 -149.550.436Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)10.241.573 2.679.570Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları252.237.187 104.779.572Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.649.892 -25.557.981Vergi İadeleri (Ödemeleri)-49.095.462 -106.713YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-669.201.421 80.851.830Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit ÇıkışlarıMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.694.795Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.694.795Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-68.539.524 -41.307.415Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-68.539.524 -41.307.415Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri226.518.540Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit ÇıkışlarıCanlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.062.047.686 1.249.822.736Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.554.510.932 -1.355.876.826Verilen Nakit Avans ve Borçlar-108.198.651 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-108.198.651 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI223.804.347 320.341.047İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri728.184.103 1.083.750.000Kredilerden Nakit Girişleri695.000.000 1.083.750.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri33.184.103 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-442.727.273 -738.284.107Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-442.727.273 -738.284.107Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.370.967 -17.480.645Ödenen Faiz-64.035.639 -37.394.760Alınan Faiz11.754.123 29.750.559YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-245.905.241 480.307.755Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi119.994.798 16.373.212NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-125.910.443 496.680.967DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ752.939.362 497.197.283DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ627.028.919 993.878.250Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 641.814.901 769.346.310Ticari Alacaklar6 892.957.156 558.554.752İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 147.522.606 33.652.282İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar745.434.550 524.902.470Diğer Alacaklar22.588.480 11.406.845İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22.588.480 11.406.845Stoklar7 1.238.025.827 1.034.167.589Canlı Varlıklar8 647.470.096 380.529.090Peşin Ödenmiş Giderler10 458.797.091 184.666.902Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 16.751.963Diğer Dönen Varlıklar11 358.104.709 53.032.868İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar358.104.709 53.032.868ARA TOPLAM4.276.510.223 2.991.704.356Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar14 22.818.494 22.818.494TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.299.328.717 3.014.522.850DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar106.373 106.373İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar106.373 106.373Maddi Duran Varlıklar12 687.940.346 712.461.517Kullanım Hakkı Varlıkları35.392.593 42.287.935Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 63.236.207 3.652.186Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar63.236.207 3.652.186Peşin Ödenmiş Giderler10 128.956.587 20.757.936Ertelenmiş Vergi Varlığı17 132.795.396 118.695.639TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.048.427.502 897.961.586TOPLAM VARLIKLAR5.347.756.219 3.912.484.436KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar690.956.130 347.831.493İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar690.956.130 347.831.493Banka Kredileri4 678.425.217 335.799.880Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 12.530.913 12.031.613Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 472.227.800 459.408.014İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 472.227.800 459.408.014Banka Kredileri4 472.227.800 459.408.014Diğer Finansal Yükümlülükler4 48.196.366 15.012.263Ticari Borçlar6 2.060.243.658 1.201.678.951İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.911.616İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2.060.243.658 1.199.767.335Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24.896.682 20.598.112Diğer Borçlar9.392.723 1.486.151İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.088.879İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.303.844 1.486.151Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23.871.512 26.767.454Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 100.710.538 38.663.109Kısa Vadeli Karşılıklar44.870.457 52.890.957Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar33.884.221 45.156.217Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10.986.236 7.734.740Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.359.942 103.577ARA TOPLAM3.484.725.808 2.164.440.081TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.484.725.808 2.164.440.081UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 197.304.800 317.745.232İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 197.304.800 317.745.232Banka Kredileri4 177.451.776 291.513.416Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 19.853.024 26.231.816Diğer Borçlar105.310 105.310İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar105.310 105.310Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.341.810 5.367.232Uzun Vadeli Karşılıklar94.206.445 80.284.668Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar94.206.445 80.284.668Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 98.734.634 100.444.870TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER391.692.999 503.947.312TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.876.418.807 2.668.387.393ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.471.337.412 1.244.097.043Ödenmiş Sermaye15 100.023.579 100.023.579Sermaye Düzeltme Farkları15 6.348.821 6.348.821Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)367.610.234 375.286.991Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)367.610.234 375.286.991Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 407.346.462 414.037.623Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-39.736.228 -38.750.632Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)577.895.584 457.900.786Yabancı Para Çevrim Farkları577.895.584 457.900.786Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 15.190.838 15.190.838Diğer Yedekler15 5.611.290 5.611.290Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 290.425.899 188.583.939Net Dönem Karı veya Zararı108.231.167 95.150.799Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.471.337.412 1.244.097.043TOPLAM KAYNAKLAR5.347.756.219 3.912.484.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 4.837.560.633 2.499.458.824 2.815.915.337 1.380.306.534Satışların Maliyeti16 -4.131.120.636 -2.195.108.043 -2.307.577.509 -1.189.473.267TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)706.439.997 304.350.781 508.337.828 190.833.267BRÜT KAR (ZARAR)706.439.997 304.350.781 508.337.828 190.833.267Genel Yönetim Giderleri-59.475.341 -60.895.839 -35.351.425 -36.667.423Pazarlama Giderleri-271.268.647 -113.477.952 -158.124.848 -56.332.823Araştırma ve Geliştirme Giderleri-679.243 -366.844Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 248.243.199 104.470.885 137.826.415 48.513.753Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -280.385.501 -141.214.370 -128.385.652 -56.178.367ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)343.553.707 92.554.262 324.302.318 89.801.563Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.167.101 106.754.203 2.167.101 102.590.038Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-2.087.457FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)345.720.808 197.221.008 326.469.419 192.391.601Finansman Gelirleri36.973.601 29.750.559 5.170.187 24.208.530Finansman Giderleri-196.176.706 -81.821.182 -94.834.075 -50.980.588SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)186.517.703 145.150.385 236.805.531 165.619.543Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-78.286.536 5.444.141 -74.156.454 641.878Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -94.390.928 -4.086.916 -67.994.143 -3.772.953Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 16.104.392 9.531.057 -6.162.311 4.414.831SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)108.231.167 150.594.526 162.649.077 166.261.421DÖNEM KARI (ZARARI)108.231.167 150.594.526 162.649.077 166.261.421Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları108.231.167 150.594.526 162.649.077 166.261.421Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-985.596 -1.168.428 -435.713 -414.498Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.279.995 -1.460.535 -565.861 -518.123Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler294.399 292.107 130.148 103.625Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri294.399 292.107 130.148 103.625Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar119.994.798 109.622.102 53.733.162 64.365.453Yabancı Para Çevrim Farkları119.994.798 109.622.102 53.733.162 64.365.453DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)119.009.202 108.453.674 53.297.449 63.950.955TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)227.240.369 259.048.200 215.946.526 230.212.376Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları227.240.369 259.048.200 215.946.526 230.212.376http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054314BIST